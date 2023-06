La grande crisi nelle campagne "Bonus 110% anche per l’ortofrutta"

"Da tempo la nostra frutticoltura sta attraversando una profonda crisi, molto prima dell’emergenza climatica che ha portato all’alluvione in Romagna, a causa di siccità, gelate, grandinate e fenomeni atmosferici violenti che hanno provocato danni enormi e mai completamente risarciti. A questo si aggiungono i problemi di mercato e le disparità di prezzo e valore lungo le filiere che sono ben lungi dall’essere risolti. In questo contesto abbiamo deciso che era ora, dopo la grande manifestazione di piazza del 2019 e dopo due anni di pandemia, di creare un percorso comune con le altre associazioni, compresi i frutticoltori di Copoi e Pere2euro che sono arrivati anche da Modena. In sostanza con tutti quelli che hanno a cuore il futuro delle loro aziende, oltre i personalismi e le battaglie in solitaria", così sono intervenuti i frutticoltori del comitato esecutivo di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara Sergio Tagliani e Jennifer Felloni.

L’appello ha coinvolto 120 produttori di Ferrara e di altre provincie, appartenenti a diverse sigle sindacali che si sono incontrati per discutere delle misure urgenti e necessarie per salvare la frutticoltura. Una sorta di stati generali della frutticoltura per discutere delle misure urgenti per il comparto. Alla regia il presidente di Cia Stefano Calderoni e i frutticoltori Sergio Tagliani e Jennifer Felloni. Nel corso del vertice Calderoni ha spiegato quali sono le misure più urgenti per ridare liquidità e prospettiva alle aziende frutticole. "Abbiamo ascoltato diverse voci ma, al di là dei diversi punti di vista – ha detto – tutte convergono in un unico punto: servono risorse subito per risarcire i danni da siccità, eccesso di pioggia ma anche da gelo, che ha provocato danni enormi negli scorsi anni. Noi siamo solidali con la tragedia che ha colpito la Romagna e abbiamo chiesto una legge e fondi speciali a favore delle aziende colpite. Ma questo non può far dimenticare che i frutticoltori vivevano, ben prima dell’alluvione, in uno stato di perenne emergenza, con i conti in rosso e costretti a espiantare. Per questo chiederemo contributi a fondo perduto per rilanciare il comparto come è stato fatto per il settore edile. Una misura che possiamo chiamare il 110% dell’ortofrutta. Dobbiamo migliorare gli strumenti che abbiamo, come il Fondo di solidarietà e Agricat, il nuovo strumento che prevede il prelievo del 3% sulla Pac, che deve ritornare nelle tasche dei produttori in caso di calamità".