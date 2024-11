La Grande Impresa. Con il prof Bellini

In occasione delle prossime elezioni regionali è stato organizzato il quarto appuntamento della Scuola di Politica - Laboratorio di Sussidiarietà, La Grande Impresa, con Pier Paolo Bellini (nella foto), professore di Sociologia della comunicazione all’Università del Molise. L’incontro domani, alle 19, nell’aula Studio Borsari in via Borsari 4/c Ferrara. L’evento è organizzato da Fondazione Enrico Zanotti e Esserci Associazione culturale "Noi crediamo nella politica che considera il cittadino come espressione dei legami che lo costituiscono; crediamo nella politica che, in forza di questo, promuove misure di sostegno alla famiglia (prima dimora, primo mattone della democrazia, struttura essenziale per la sua sussistenza); crediamo nella politica che, intorno alla persona e alle sue relazioni, riformula l’impegno delle risorse da destinare all’educazione e alla cura; una politica capace di superare ogni forma di pregiudizio ideologico, di mettere in sinergia le risorse e le competenze pubbliche con quelle private, di valorizzare i tentativi di imprese e imprenditori, opere di carità, associazioni, reti di solidarietà (tesori della nostra Regione)". Pier Paolo Bellini nato a Forlì nel 1965, si laurea in lettere moderne all’Università di Bologna nel 1990. Nel gennaio 1993 vince un concorso per borse di studio per specializzazione all’estero indetto dall’Università di Bologna iniziando un lavoro di ricerca all’Università di Parigi XII, Creteill, sulla Filosofia della musica del ‘600. Nel 1998 si è diplomato in Composizione al Conservatorio di Bologna. Ha tenuto il corso di Teoria della musica ed elementi di Armonia e Contrappunto nella Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Macerata. Dal 1997 è General Editor della serie Spirto Gentil, collana di musica classica.