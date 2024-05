La grande magia della corsa rosa: "E’ stata un’emozione clamorosa. Pronti per eventi internazionali"

CENTO

Sfrecciando letteralmente a Cento all’ora la maglia ciclamino Jonathan Milan ha conquistato il traguardo della città in una giornata che anche ieri ha continuato a respirare l’aria magica e rosa del Giro d’Italia. "Un’emozione clamorosa. Una festa straordinaria con il brivido che saliva fin dalla mattina – racconta il sindaco Edoardo Accorsi – C’erano migliaia di persone in giro per la città e fin dalla sera prima abbiamo visto anche qualche hotel occupato e questa è una vittoria della città della quale non avevamo dubbi. Lo sport, in particolare il Giro, è anche veicolo di trasmissione di valori, di ricordi, racconta la storia del nostro Paese nei suoi momenti belli e brutti tra i quali c’è stata l’alluvione e il sisma dell’emilia. Ma la bellezza del Giro è che se da una parte ricorda momenti tragici, dall’altra fa rialzare la testa e racconta l’orgoglio della nostra città e degli emilianoromagnoli. Il Giro è stato il modo di confermare che la nostra città può ospitare eventi internazionali come questi e che la prova è stata superata grazie a tutti coloro che hanno fatto parte dell’organizzazione, la Protezione civile, polizia locale, associazioni, forze dell’ordine, personale sanitario. Vinciamo tutti insieme". L’assessore Silvia Bidoli ha parlato di Cento "letteralmente travolta da un’energia indescrivibile, un’atmosfera magica, un’enorme festa in rosa" mentre il vicesindaco Salatiello ha ringraziato "la cittadinanza, che si è stretta attorno ai valori dello sport, capaci di correre insieme e credere finalmente che possiamo fare qualcosa di grande se sappiamo agire positivamente". A contribuire alla riuscita dell’evento un grande lavoro del volontariato organizzato a supporto delle istituzioni ed è la protezione civile Ana Cento che parla di ‘settimane di pianificazione congiunta’ dicendosi ‘onorati di aver messo a disposizione la logistica’. Una gioia incontenibile che continua a mostrarsi e a respirarsi a Cento, riversandosi sui social in tantissime foto, reel e un orgoglio tutto centese di aver vissuto qualcosa di importante ed esserne stati protagonisti. "Una giornata bellissima. Sono molto contento – sottolinea il presidente Stefano Boaccini – L’amministrazione centese ci aveva creduto e noi abbiamo lavorato perché ci fosse una tappa che attraversando la Romagna arrivasse qui nell’Emilia un anno dopo l’alluvione e 12 dal sisma. E qui vediamo una comunità che è ripartita alla grande. Sono contento della cornice di pubblico. E se può portare anche indotto economico, siamo ancora più contenti. Cento ha dato il giusto benvenuto al Giro, me lo dicevano anche gli organizzatori e la città ha contribuito a proseguire il bel lavoro".

Laura Guerra