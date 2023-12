La grande suspense di Hitchcock al cinema Boldini

Il cinema Boldini di Arci Ferrara, in collaborazione con Ferrara Sotto le Stelle, presenta due serate dedicate al maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Gli appassionati di cinema avranno l’opportunità unica di assistere alle proiezioni restaurate di Io ti salverò e Psycho presso la storica Sala Estense di Ferrara, rispettivamente oggi e domani. Io ti salverò (titolo originale ’Spellbound’), realizzato nel 1945, è un classico del genere thriller psicologico, noto per la sua innovativa sequenza di sogni disegnata da Salvador Dalí. Psycho, del 1960, è uno dei film più iconici di Hitchcock, ormai conosciuto per la sua iconica scena della doccia e per la sua esplorazione del crimine e della dualità psicologica.

In preparazione alle emozionanti serate di Hitchcock in Sala Estense, ieri c’è stato l’appuntamento gratuito riservato ai soci e alle socie Arci con ’Saper guardare un film’ a cura di Roy Mena. Dalle 17 presso il Circolo Arci Bolognesi, Menarini ha offerto una lezione illuminante su ’Io ti salverò’ e ’Psycho’, arricchendo la vostra visione dei film con approfondimenti unici. Questo incontro è stata l’occasione perfetta per immergersi nell’universo hitchcockiano prima delle proiezioni di oggi e domani alla Sala Estense. Le proiezioni si terranno con apertura porte alle 20.30 e inizio dei film alle 21.15. I biglietti sono disponibili al prezzo di 6 euro per il biglietto intero e 4,50 euro per il ridotto (tesserati Arci 20232024).

re.fe.