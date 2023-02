La gru precipitata sul condominio "Finalmente è iniziata la rimozione"

di Cristina Rufini

FERRARA

Iniziata ieri la rimozione della gru scaraventata da una tempesta di vento sul tetto di un condominio di Boara, ad agosto scorso. "E’ proprio il caso di dire ’finalmente’ ci siamo arrivati – racconta Vincenzo, uno dei residenti del condominio Isotta. L’unico peraltro che ha potuto continuare a vivere nel suo appartamento – Anche il mio è stato danneggiato, ma dopo due sopralluoghi è stato ritenuto che non potesse subire ulteriormente l’azione del braccio della gru rimasto sul tetto – Ma per coloro che da sei mesi sono fuori casa e si sono dovuti arrangiare da parenti o prendere in affitto un’altra abitazione, è stata davvero dura". Non solo. "Anche per me non è stato semplicissimo continuare a vivere a qui, in un condominio deserto e col timore che andando così alla lunga la rimozione – prosegue – le case potessero essere preda dei soliti sciacalli". Timore che purtroppo si è concretizzato proprio nella notte tra mercoledì e ieri, quando i ladri hanno sfondato la porta d’ingresso di una casa al piano terra e sono entrati per rubare. "E’ stato un periodo difficile, indubbiamente, e ricordo ancora quella sera quando tornai a casa. Appena vidi quella gru piegata sul tetto capì subito che la situazione era davvero molto grave e complessa". Ed è andata bene che non ci sono stati feriti o peggio.

La rimozione. Le operazioni propedeutiche sono iniziate nella giornata di mercoledì, mentre da ieri mattina le due enormi gru che svettano verso il cielo (il noleggio giornaliero per entrambe si aggira sui tre milioni) hanno iniziato a lavorare per togliere la parte di gru che si è appoggiata tra i due condomini Isotta: quello maggiormente danneggiato e l’altro che è quasi parallelo. "Tutte le operazioni dovrebbero essere concluse entro lunedì – spiega l’ingegner Marco Rubin, consulente incaricato da tutte le parti offese – Un parte della gru, esattamente la ralla dove c’è il freno, che resta sotto sequestro, sarà trasferita in un container sigillato vicino Imola, perché deve restare a disposizione per il proseguo delle indagini: deve infatti essere analizzata di nuovo per trovare la conferma, grazie alla cosiddetta scatola nera che ha immagazzinato tutti i dati, di quanto emerso a livello meccanico, cioè che il freno della gru era bloccato, mentre invece avrebbe dovuto essere libero".

L’inchiesta. Sette le persone finite nel registro degli indagati con l’accusa di disastro colposo per il crollo accaduto durante il fortunale del 18 agosto dello scorso anno e quindici le parti offese, cioè i proprietari o comunque i residenti degli appartamenti interessati dal crollo. Sette condòmini sono assistiti dall’avvocato Denis Lovison, quattro dall’avvocato Gianni Ricciuti, due dall’avvocato Irene Costantino, tra i quali l’amministratore del condominio, uno a testa dagli avvocati Luca Tieghi e Cristiano Crinò. Le indagini sono coordinate dal pm Isabella Cavallari, mentre il perito nominato dal gip è Giulio Ventura.