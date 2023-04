‘La guerra delle tasse’, l’ex ministro Visco tra riforme e ingiustizie

Racconta le fasi e gli effetti de ‘La guerra delle tasse’ il libro scritto dall’ex ministro del Tesoro Vincenzo Visco e dalla giornalista Giovanna Faggionato che oggi, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro, a cura dell’associazione culturale Campodemocratico di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Da trent’anni si combatte una guerra, sotterranea e non dichiarata, dagli effetti devastanti: la guerra delle tasse. Vincenzo Visco, ex ministro del Tesoro e maggiore esperto di questioni fiscali in Italia, ce la racconta tassa dopo tassa, riforma dopo riforma e ingiustizia dopo ingiustizia.