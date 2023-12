La guerra in Israele, tre incontri

Tre serate di approfondimento sul conflitto israelo-palestinese. Tre momenti dedicati all’ascolto dei pacifisti che in Israele e Palestina lavorano insieme, chiedendo da anni una soluzione rispettosa dei diritti di entrambi i popoli. L’iniziativa ’Voci da Palestina e Israele. Tre incontri sull’umanità tradita, dal mare al fiume’ che si snoderà in tre serate, oggi, il 12 e 19 dicembre, dalle 21.15 alle 23 nella Sala Polivalente di viale Cavour 183. Gli incontri, promossi dal Laboratorio per la Pace dell’Università e dal gruppo locale del Movimento Nonviolento, con la collaborazione della Biblioteca Popolare Giardino e della Rete della Pace, saranno introdotti dai docenti Alfredo Morelli e Giuseppe Scandurra, coordinatori del Laboratorio per la Pace di Unife, con Davide Carnevale, ricercatore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo, e affiancati da un esponente delle associazioni ferraresi che aderiscono alla Rete della Pace.