La guerra in Medio oriente. Meis e sinagoga ‘blindati’

I riflessi dell’attacco scatenato ieri mattina contro Israele arrivano a sfiorare anche Ferrara. Su input del ministero dell’Interno, sono stati infatti rafforzati i controlli sul Meis e sulla sinagoga di via Mazzini. Nel pomeriggio di ieri, alla luce dell’attacco portato da Hamas allo Stato ebraico, in prefettura è stata convocata una riunione urgente alla quale hanno preso parte il prefetto Massimo Marchesiello, il vicesindaco Nicola Lodi, il presidente della Comunità ebraica Fortunato Arbib e i vertici delle forze dell’ordine. Nel corso del vertice è stato condiviso un rafforzamento importante dei dispositivi di sicurezza per i principali luoghi ebraici della città. L’attività vedrà il coinvolgimento di tutte le forze di polizia e, con ogni probabilità, anche dei militari impegnati nell’operazione ‘Strade sicure’. Al momento non si sa per quanto durerà il potenziamento dei controlli, anche perché la situazione è ancora tutta in divenire. Nell’occasione il prefetto ha espresso la propria solidarietà al presidente della Comunità ebraica.