"La guerra in Ucraina e l’irrilevanza dell’Europa. Nuovi equilibri mondiali"

L’annunciato disimpegno statunitense dal conflitto ucraino rivela un atteggiamento di disinteresse, se non di ostilità, nei confronti dell’Europa intesa come sintesi di Nato/UE. E’ una conseguenza del fatto che per gli Usa la Russia non è più una minaccia esistenziale. Semplicemente l’Europa è diventata irrilevante. Durante la guerra fredda, l’Europa era considerata strategica da parte di entrambe le superpotenze. Il resto del mondo sostanzialmente non esisteva. È in questa prospettiva che va letto l’allargamento a est della Nato. Era la certificazione del dominio degli Stati Uniti sulla metà di continente che, prima, era dell’avversario. Non era necessario, e lo sapeva la stessa amministrazione Usa, ma era una dichiarazione d’intenti. L’Unione europea si è allargata anch’essa pensando, senza riuscirci, di gestire l’allargamento. Oggi i punti focali sono altrove: nel Pacifico, in Asia centrale, nel Golfo Persico, nel Mar Rosso, nell’Artico. E di nemici ce ne sono tanti, non più uno solo. L’amministrazione Trump è più realista non solo di quella di Biden ma anche di quella russa, che ha continuato a vedere solo l’Europa, e quindi l’Ucraina, come area di pertinenza strategica. E questo “realismo” lo si vede nella scelta della squadra. Abbiamo il Segretario alla Difesa che è nato nel 1980, il vicepresidente nel 1984, e quello “anziano” è Rubio, Segretario di Stato, che è del 1970. Questi politici sono cresciuti in un mondo in cui l’URSS non c’era più. Il loro avversario è Pechino, non Mosca, e nessuno di loro è disposto ad una guerra mondiale per difendere un continente in cui tutt’al più vanno in vacanza, che non produce più nulla, che non innova, che non ha risorse, e che invecchia a grande velocità. Ed è questo, non la loro cattiveria o autoritarismo, che ne guida le scelte. Ma il vero problema per l’Europa è la sua mancanza di sovranità e autonomia strategica, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, in quasi tutti i settori.

avvocato e docente incaricato diritto pubblico Unife