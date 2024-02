La Guida storico-artistica di Ferrara: "Utile a chi viene per la prima volta"

Scorrendo la Guida storico-artistica di Ferrara, si capisce che lei nutre un certo affetto per la nostra città…

"È vero – risponde Paola Marescalchi, co-autrice della Guida storico-artistica di Ferrara pubblicata lo scorso anno con il sostegno dell’Associazione Amici dei Musei e monumenti ferraresi – ! Benché io abiti nel bolognese, abbia studiato a Bologna e mi senta molto legata a questa città per motivi familiari e per i numerosi rapporti di amicizia che intrattengo da molti anni, sono affezionata a Ferrara, che ho frequentato quotidianamente per più di 30 anni, lavorando come insegnante al Liceo “Ariosto”. Ferrara è per me un poco come una seconda casa, dove torno sempre con grande piacere".

Com’è nata questa Guida?

"Si tratta di una specie di “sorella minore” di un libro molto impegnativo, uscito nel 2015: Ferrara. La storia nelle epigrafi (Diogene Multimedia), scritto da Rita Castaldi e da me, in stretta collaborazione. Purtroppo Rita, amica carissima ed ex collega al Liceo, è mancata proprio nel 2015. Abbiamo mantenuto anche il suo nome come autrice della Guida perché ho utilizzato alcuni spunti e qualche passaggio tratti dalla “sorella maggiore”. Il libro nasce da una richiesta dell’editore, che desiderava pubblicare una guida di Ferrara che fosse “sintetica e originale”. Sintetica lo è senz’altro, originale non so, non spetta a me dirlo. Ho pensato a qualcosa che fosse utile a chi visita la città per la prima volta, oppure a chi la frequenta per tanti motivi, ma senza conoscerla. Per questo mi sono limitata a cinque itinerari".

Nella Presentazione lei scrive di avere voluto esplicitare i collegamenti al contesto in cui sono inserite le opere delle quali si occupa: ci può fare un esempio?

"Sono convinta che le cosiddette “emergenze artistiche”, cioè chiese e palazzi, risultino comprensibili solo se inserite nel contesto storico che le ha generate e nel tessuto urbanistico di cui fanno parte, dunque ho cercato di tenere sempre presente questa rete di relazioni. Ad esempio, se si vuole che l’Addizione Erculea risulti comprensibile a chi non si occupa di Storia dell’arte, questa operazione urbanistica e architettonica deve essere spiegata nel peculiare rapporto che intrattiene con la preesistente città medievale; credo poi che sia necessario affrontare il collegamento con il contesto culturale del Rinascimento, in quanto l’Addizione si inserisce nel tema della città ideale, e che sia opportuno sottolineare la sua funzione di strumento per l’esibizione del potere da parte del committente".

Quando si occupa del Palazzo di Ludovico il Moro, sede del Museo Archeologico Nazionale di Spina, lei fa una digressione relativa a Comacchio, ci spiega perché?

"La Guida è stata pubblicata nel 2023, ma io l’ho scritta nel 2022, quando appunto ricorreva il centenario della prima scoperta della necropoli di Spina. In quell’occasione, era stata allestita a Comacchio, presso Palazzo Bellini, la mostra Spina 100; mi è piaciuto citarla e dedicare qualche riga al Museo del Delta Antico, anch’esso a Comacchio, nelle sale del ristrutturato Ospedale degli Infermi. Ho pensato che a qualche visitatore di Ferrara sarebbe magari venuta voglia di allungare un po’ la strada per visitarlo. Visto che stiamo parlando del Palazzo di Ludovico il Moro, ricordo che ho dato conto dell’allestimento per l’arrivo di tre quadri di Garofalo, nell’ambito del progetto ministeriale 100 opere tornano a casa, finalizzato a far ritornare nei luoghi di origine e a far conoscere al pubblico opere custodite nei depositi dei musei statali. I tre quadri sono stati ospitati nella bellissima Sala del Tesoro, affrescata dallo stesso Garofalo".

re. fe.