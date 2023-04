La Half Marathon torna a splendere in laguna

di Nicola Bianchi

Se lo scorso anno, alla sua ’prima’, erano in 1700 ("chiudemmo le iscrizioni anzitempo perché non ci aspettavano tutta quella gente"), ora i partecipanti rischiano di superare le 2000 presenze. Il 6 maggio è dietro l’angolo e ormai tutto è pronto per la seconda edizione della Comacchio Half Marathon, organizzata dall’Atletica Corriferrara con la collaborazione del Comune lagunare e di PoDelta turism. "C’è molta attesa – dice con orgoglio Massimo Corà, presidente della Corriferrara – e questo è motivo di grande orgoglio per tutto il lavoro che abbiamo fatto da un anno a questa parte". Già dal giorno dopo il primo grande evento podistico lagunare che andò in scena il 7 maggio scorso. "Non ci saremmo mai aspettate tutte quelle iscrizioni – riprende Corà –, Comacchio rispose alla grandissima. Ricordo che c’erano persone arrivate con le seggioline per guardare il passaggio dei corridori. C’è voglia di eventi di questo tipo. Per me poi fu ancora più emozionante perché si trattava della prima manifestazione organizzata ex novo dopo la morte di mio padre (Giancarlo, storico organizzatore della Ferrara Marathon, ndr)".

L’idea di portare la corsa in laguna arrivò tre anni fa con la richiesta della giunta di Comacchio insieme a Visit: "Ci abbiamo provato – aggiunge Corà –, era la prima volta lontano dal nostro territorio. Ed è andata oltre le più rosee aspettative".

Tre le competizioni in programma: la mezza maratona (21 chilometri), la 10k competitiva e la 10k ludico motoria aperta a tutti, da fare di corsa, di camminata, da soli o con gli amici (iscrizioni online entro venerdì 5 maggio). Pressoché invariato il percorso anno rispetto al 2022: la partenza è prevista per le 18 di sabato 6 maggio in via Trepponti dal parcheggio di via delle Botteghe. Un percorso – il responsabile tecnico è Nino Sarno –, quello della mezza, che s’intreccerà con la storia e natura del territorio di Comacchio e non solo, la gara toccherà anche le valli, il centro storico, il lungo canale di Porto Garibaldi fino a correre a fianco all’arenile. Madrina sarà la grande campionessa Laura Fogli.

"Tra i top runner – spiega la vice presidente della Corriferrara, Erica Cavalieri – abbiamo già l’ok di tre campioni keniani, uno dei quali è arrivato tra i primi quattro delle scorsa maratona di Milano. Poi atleti marocchini e il campione di casa Luca Andreella". Un momento che tanto sa di rinascita dopo gli anni bui del Covid e soprattutto dopo la cancellazione improvvisa, lo scorso 25 settembre, della Ferrara Marathon per le elezioni politiche. "Era tutto pronto – chiude Corà –, mancava un mese all’evento quando fummo costretti ad annullarlo. Fu un colpo durissimo per noi, rischiammo di chiudere baracca". Altri tempi, per fortuna. Ora davanti c’è Comacchio e il 24 settembre il ritorno della la Half Marathon a Ferrara. Avanti tutta.