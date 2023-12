La Lega raduna i fedelissimi. Il saluto di Salvini: "Ferrara? . Un modello di buon governo"

Tocca le corde dell’orgoglio. Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, lo dice chiaramente: "Ferrara è un modello a livello nazionale e io sono orgoglioso di poter dire che l’amministrazione della Lega sarà sicuramente riconfermata, perché il cambio di passo della città è evidente". È suonata la carica dei circa 130 attovagliati alla cena del Carroccio. Un po’ scambio di auguri, un po’ tentativo di rilancio.

Della vecchia guardia non c’è quasi nessuno, se non quelli invitati di diritto. Il decano Giovanni Cavicchi, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Poltronieri (la cui presenza provoca la fuga quasi immediata del consigliere Benito Zocca), il fedelissimo amministratore di Amsef Aldo Manfredini. L’assessore Cristina Coletti siede al tavolo ‘d’onore’ con il segretario regionale Matteo Rancan, il deputato Davide Bergamini e il ‘regista’ della serata Nicola Lodi. La "carica dei cento" sa di identità e rinnovamento. Volti nuovi, per lo più.

"È la dimostrazione che la Lega è attrattiva", sentenzia il numero due della Giunta. Anche il menù è identitario. Meglio, territoriale: pinzini e affettati. La locanda della Zucca si trasforma per una sera nella roccaforte di un partito che ancora, nonostante il ridimensionamento elettorale, reclama il suo tributo di importanza nella coalizione. Non è subentrata la rassegnazione di giocare da gregari. Benché, come riconosce Bergamini, "siamo consci dei numeri dei nostri alleati, con i quali abbiamo un ottimo rapporto sia a livello locale che a livello nazionale". C’è poco tempo per parlare degli altri. A San Bartolomeo a maggior ragione.

Le barricate, il ricordo dei primi vagiti di una Lega – quella ferrarese - che in questi fazzoletti di terra, a una fucilata d’asfalto dalla città, ha conosciuto la sua ascesa. Rancan a inizio serata è in un tavolo un po’ in disparte. Ascolta le persone, stringe mani e dispensa sorrisi. Ragiona, sul presente e sul futuro. Perché "Fabbri è il miglior sindaco della storia del Comune di Ferrara". Azzarda la previsione sullo stato di salute del Pd. "Sanno che è una partita persa. Noi vinceremo al primo turno. Ora, è battaglia per le regionali 2025". Sul territorio, aggiunge, "la Lega è un partito strutturato che deve lavorare per costruire alleanze con i partner della coalizione". Il messaggio è più o meno sibillino e proietta alla primavera 2024, in cui nel ferrarese si voterà in tredici comuni.

In alcune realtà i giochi sono tutt’altro che definiti. Anzi, da qualche parte il Carroccio non si è proprio ancora espresso. Suscitando qualche fastidio. Ferrara, però, è la stella polare. Non mancano, sullo sfondo, i video che ricordano "le imprese" al Gad. Di identità in identità. La delega alla sicurezza è la più cara al vicesindaco, rivendica "risultati tangibili". Guai a parlare di numeri, di percentuali. "Ma sono certo – dice Lodi - che la Lega sarà la vera sorpresa, con risultati oltre le aspettative e sopra la media nazionale". Sul suo posto in Giunta? "Chi lavora non deve temere. È chi non lavora che ha paura di perdere il posto".

Federico Di Bisceglie