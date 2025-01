"La Lega sfiducia il sindaco Negri. Ora cosa succede?"

Michele Farinelli

"Nel giorno della sua elezione a segretario della Lega di Comacchio, rivolgo le mie congratulazioni a Dario Carli, avversario politico ma amico prima di tutto. Tuttavia, non posso evitare di sollevare alcune domande che credo siano centrali per comprendere le future dinamiche politiche della nostra città. Carli si trova ora a guidare un partito che punta a ricollocarsi in un centrodestra frammentato, in particolare ristabilendo l’alleanza con Fratelli d’Italia. La domanda sorge spontanea: come si posizionerà la Lega nei confronti dell’attuale amministrazione guidata da Negri e Tomasi? È noto che il vostro gruppo consiliare fa parte dell’attuale maggioranza, ma l’annunciata intenzione di non sostenere un secondo mandato per l’attuale sindaco sembra configurarsi come un evidente segnale di sfiducia. Cosa significa questo per i cittadini e per la stabilità amministrativa della nostra città? È forse un’ammissione che le politiche portate avanti finora non siano state all’altezza delle aspettative, nonostante abbiate condiviso responsabilità e decisioni con questa amministrazione? Inoltre, appare evidente che la Lega di Comacchio si stia allineando alla linea dettata dal senatore Alberto Balboni, puntando su un proprio candidato per la corsa alla guida del Comune".

*Segretario Pd locale