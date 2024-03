‘La legge e la candela’, a teatro vita e idee di Kant

‘La legge e la candela’ è l’esito finale del laboratorio teatrale condotto dal Teatro dell’Argine, a cura di Fabio Mangolini e Andrea Paolucci. L’appuntamento (targato Centro Teatro Universitario) è per oggi alle 18 a palazzo Turchi di Bagno (corso Ercole I d’Este 32) in occasione della mostra ‘Kant24’, organizzata da Unife nel tricentenario della nascita del grande filosofo tedesco. Come precisano Paolucci e Mangolini, responsabili del laboratorio, un progetto teatrale "che ha per tema l’opera di Immanuel Kant può incuriosire o spaventare. Di sicuro non lascia indifferenti. E anche se a prima vista possono apparire come distanti e inconciliabili, il teatro e Kant hanno motivi, suggestioni, richiami che si incrociano continuamente: il rapporto dell’uomo con i propri limiti, la ricerca costante della finitezza e della fragilità umana, il tentativo incessante di osare conoscere. Abbiamo chiesto a sei persone differenti di cercare tra le parole del filosofo quelle capaci di risuonare ancora, di avere peso e valore nello nostre storie di uomini e donne oggi". Ne è nato ‘La legge e la candela’, viaggio tra momenti biografici e riflessioni profonde.