La leggenda americana . Piazza di donne e motori

Al via la seconda edizione del Ferrara Day, ’The legend of american cars’, organizzata dall’Agenzia Studio Borsetti e il Club American Brothers Bologna Us Cars. Il successo ottenuto nella prima edizione ha permesso il ritorno di questo evento che vedrà la presenza di moltissime auto americane nel centro storico.

"Volevamo creare – afferma Nicola Borsetti (fondatore Agenzia Studio Borsetti) – un evento nel cuore di Ferrara, piazza Trento Trieste. Parteciperanno più di 300 persone provenienti da tutta Italia, che nella giornata di domenica 4 maggio si riuniranno alle 9.30 al Casello Nord di Ferrara per raggiungere il centro. Dalle 10 si potrà gustare la nostra proposta di colazione tipica e ammirare da vicino queste meravigliose auto. In serata ci sarà poi una presentazione e breve descrizione di ogni vetture presente in piazza, con annesso saluto al pubblico. Per concludere ci tengo a ringraziare i nostri partner e i nostri sponsor che hanno permesso lo sviluppo di questo fantastico progetto". Un’iniziativa interessante che ha riscontrato sin da subito l’approvazione del Comune di Ferrara, come testimoniato dalle parole di Matteo Fornasini (Assessore al Turismo e promozione del territorio): "Sapevamo che questo progetto avesse delle potenzialità e siamo contenti che la nostra scommessa si sia rivelata vincente. Per me è un piacere poiché permette non solo ai cittadini di vivere un’esperienza unica nel suo genere, ma anche alla città di godere di una forte affluenza turistica. Sarà un evento che sarà invidiato in tutta Italia". Un’idea nata per scherzo, ma che con il successo ottenuto potrà diventare una solida realtà negli anni per la città. Tuttavia dietro a queste iniziative e alle macchine, è presente un forte legame affettivo. "Ci tengo a dire – sottolinea Luca Ferrari (presidente del Club American Brothers) – che questo club è fondato sulle basi di una forte amicizia fra tutti i soci, che ci ha permesso di festeggiare il 10° anniversario. Ferrara ci ha spalancato le porte e noi siamo onorati di poter mostrare questi mezzi in un ambiente così splendido come quello della Piazza Trento Trieste. Illustreremo veicoli americani a partire dal 1942 fino a oggi, inserendo anche qualche chicca presente in vari film. Come piccolo extra saranno presenti delle vampire e delle pin-up, che renderanno questa esperienza ancora più suggestiva". In un contesto tutto statunitense verrà data l’opportunità di conoscere ‘Le Aquile’, la squadra di football americano di Ferrara. Presso uno stand dedicato, chiunque fosse interessato potrà provare le attrezzature dei giocatori e scambiare qualche opinione su questo sport.

Riccardo Fattorini