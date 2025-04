La leggenda Baracca, una conferenza sull’eroe aviatore

La sala gremita del Centro Civico di Voghiera ha accolto con estremo interesse la conferenza di Mauro Antonellini, divulgatore storico e autore di numerosi libri, massimo esperto in Italia di Francesco Baracca, l’aviatore più vincente d’Italia in entrambe le guerre mondiali, con 34 aerei abbattuti. La figura del più famoso aviatore d’Italia è uscita così dal quadro oleografico nel quale spesso la propaganda l’ha relegata per rivestire i panni dell’uomo e del cavaliere. Nelle immagini e nelle parole si sono potuti apprezzare pienamente i sentimenti e le passioni. Le lettere scritte alla madre hanno svelato poi gli stati d’animo che accompagnarono Baracca nei duri giorni di guerra, alternando compassione verso il nemico a freddo calcolo di una vittoria in più verso il proprio record. La figura dell’uomo è prevalsa su quella del mito e quella del cavaliere ha affiancato sempre quella dell’aviatore, pronto a saltare un ostacolo o a lanciarsi in un duello aereo con la stessa passione e determinazione. Interessanti dettagli tecnici sui velivoli usati dall’asso ef una accurata ricostruzione delle possibili cause della morte.