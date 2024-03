La leggerezza dell’ironia,. Risate e applausi per lo show di Ravenna

Un teatro Comunale gremito di giovani ha riso e applaudito per quasi due ore alle gag di Luca Ravenna. Il nuovo spettacolo del comico milanese, che sta registrando sold out nei teatri di mezza Italia, accarezza e stuzzica con ironia l’esistenza di quella generazione di ‘quasi quarantenni’ che rappresenta alla perfezione. Si parla di amore, di lavoro, di attualità, di amicizia e di rapporto genitori-figli. Il tutto con frequenti incursioni in quadretti quotidiani, nei quali spesso la realtà supera l’immaginazione. Il titolo dello spettacolo, ‘Red sox’ (in inglese calzini rossi, ma anche il nome della squadra di baseball di Boston) lo si capisce soltanto verso la fine. Il riferimento è a un recente viaggio negli Stati Uniti per una serie di spettacoli nei locali d’oltreoceano (il momento in cui, autoironizza Ravenna, ti rendi conto di "non sapere così bene l’inglese"). Un’esperienza vissuta insieme al fratello, definito senza esitazione "la persona più snob del mondo", che è stata occasione per mettere in luce le contraddizioni americane, prima tra tutte la diffusione delle armi anche negli ambienti più improbabili, come ad esempio un teatro. Non sono mancati i momenti di interazione con il pubblico, che hanno raggiunto l’acme in uno scambio di battute con la platea in merito a una defaillance tra le lenzuola. Il discorso ha poi virato sulla vita di coppia e sul mestiere di comico nelle sue varie sfaccettature (dalle domande improbabili dei giornalisti al non essere riconosciuto per strada). Insomma, lo spettacolo di Ravenna ha la capacità di unire, in un monologo che tiene con gli occhi incollati al palco, argomenti apparentemente distanti e inconciliabili. Tematiche svariate (anche le più spinose) vengono trattate con leggerezza ma senza mai scadere nel banale.

