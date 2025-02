La lettura è un piacere alla Frank. Un quaderno invita in biblioteca

"Lo leggo o no?" è il Quaderno del Lettore, ideato e completamente realizzato dalla Biblioteca comunale "Anne Frank", con l’obiettivo di promuovere la lettura non come obbligo, ma come piacere. La distribuzione alle scuole primarie del Copparese è iniziata venerdì dal plesso "C. Govoni" di Tamara e proseguirà il 6 febbraio all’istituto "O. Marchesi" di Copparo. L’assessore alla Scuola e alla Cultura, Francesca Buraschi, insieme alle bibliotecarie, ne hanno fatto dono agli alunni della classe prima.

"Il Quaderno del Lettore ha lo scopo di promuovere il piacere della lettura fin dai primi anni di età – spiega -. Annotandosi titolo, autore e una breve valutazione dei libri letti, il bambino costruirà il suo personale percorso di lettura che crescerà insieme a lui, influenzato da mutevoli interessi e passioni. Sarà una specie di "diario segreto" che lo aiuterà ad appassionarsi alla lettura, senza obblighi o imposizioni". "Lo leggo o no?" è un progetto unico e originale che mira a sensibilizzare i più giovani ad annotare i libri che hanno letto dandone una veloce e simpatica ‘recensione’. Una simpatica iniziativa ancora una volta della giunta, che è un motore inesauribile di iniziative come del resto il mondo del volontariato del paese.

v.f.