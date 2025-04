La lezione del 25 aprile: "Coltiviamo la memoria nelle piazze e nelle scuole"

I capelli bianchi, dietro le sue spalle la corona d’alloro, poggia le mani sul leggio coperto con la bandiera tricolore. Si comuove e lo dice Fatma Carrara, vicepresidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig). Ricorda il marito Giorgio Pancaldi, poi – la voce si spezza – dice: "Mai una donna ha ricevuto l’incarico di parlare a nome delle associazioni, io sono la prima". La bandiera a mezz’asta proprio davanti a lei, in piazza, in segno di lutto per la morte di Francesco. "Il mio ricordo va al Papa, le sue parole aleggiano nell’aria come un sorriso. Buon viaggio e grazie, Francesco". Una pausa, poi ancora. "La libertà è pace ma la pace non c’è. Abbiamo una costituzione, è la più bella del mondo". Anniversario della Liberazione, 80° anniversario, una città che si ritrova. E’ Fatma a raccontare con le sue parole un’Italia che celebra i suoi valori – libertà e democrazia – nei giorni tristi del lutto, la morte di un Papa. Oltre le transenne si accalca la gente. In un lato ci sono le bandiere dell’Anpi, l’associazione dei partigiani; i labari, tra questi quello della brigata ebraica, la stella di David al centro. Davanti al Leon d’Oro – i turisti fanno colazione nei tavoli all’aperto – le autorità. Schierati – qualcuno accenna le parole della canzone del Piave – il prefetto Massimo Marchesiello, il sindaco Alan Fabbri, il presidente della Provincia Daniele Garuti, Roberto Cassoli (Anpi), l’arcivescovo Gian Carlo Perego, Marcella Zappaterra e Paolo Calvano, consiglieri regionali del Pd, Paolo Govoni, vicepresidente della camera di commercio, Mauro Malaguti, deputato di Fd’I, il rabbino Luciano Caro, Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di storia contemporanea. Le autorità militari, con le loro divise. Ma il primo a parlare è lui, un ragazzo. Il volto serio, gli occhiali. Si chiama Martino Ravasio, è il rappresentante della consulta provinciale degli studenti. "Dobbiamo ricordare tutte le vittime innocenti, con equità, in un clima rispettoso delle idee di tutti. Dobbiamo portare a scuola, nelle aule, la memoria che deve appartenere a tutti". La lezione di Fatma e Martino, due generazioni, lo stesso senso di rispetto. Vivo anche nel messaggio del sindaco Alan Fabbri. "Il 25 aprile è un momento di gioia e di festa, anche se difficile per la scomparsa del Santo Padre. Un momento da rispettare sempre e da condividere con tutta la città".

C’è Cassoli adesso dietro il leggio. "Il pericolo – il suo timore – è che i giovani dimentichino quello che è stato. C’era allora chi si girava dall’altra parte, l’indifferenza porta altra violenza". Il riferimento alle guerre, un mondo insanguinato. "Gaza, un campo di sterminio", afferma. Garuti parla di "speranza, quella che nacque nel 1945, dopo la guerra più disastrosa dell’umanità". Marchesiello invita a "non considerare la libertà un diritto acquisito, il nostro paese nasce dal sacrificio e dal coraggio di uomini e donne". Nella cattedrale la cerimonia religiosa. L’arcivescovo e il vicesindaco Alessandro Balboni portano un mazzo di rose, omaggio alla tomba di monsignor Ruggero Bovelli, simbolo di coraggio, paladino di tanti cittadini perseguitati. C’è una sua lettera. E’ del 21 aprile 1945, al comando militare alleato. Fermò i liberatori, volevano bombardare Ferrara.