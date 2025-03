La lezione di Patuelli e Galletti : "Bisogna fermare la fuga di talenti"

La finanza come leva di competitività e sviluppo del territorio, ma anche come veicolo di coesione e fiducia. Con un presupposto, però, imprescindibile: il valore della persona. Sono questi i pilastri dei ragionamenti attorno ai quali si sono snodati gli interventi dell’ex ministro e presidente di Emil Banca, Gianluca Galletti e dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. L’occasione, è la lezione organizzata ieri pomeriggio in Camera di Commercio dalla Scuola di Sviluppo Territoriale presieduta dal direttore di Confcooperative Ruggero Villani. Incalzato dalle domande del moderatore, Cristiano Bendin (capo del Carlino Ferrara), è l’ex ministro che arriva subito al cuore dell’intreccio. "La finanza – dice – non ha un valore intrinseco e soprattutto non lo crea. Quella buona, deve contribuire però a crearlo consentendo investimenti mirati allo sviluppo del territorio". Ed è soprattutto su quest’ultimo aspetto che idealmente si traccia la linea rossa che distingue le banche a vocazione territoriale e i grandi gruppi creditizi "che pure svolgono una funzione fondamentale, anche erogando importi che noi non siamo capaci di affrontare".

Nella dimensione locale, territoriale, probabilmente è più facile sviluppare un altro ‘asse’ fondamentale per determinare la "finanzia buona". Ossia la fiducia. "Il valore della finanza buona – scandisce Galletti – si misura anche sulla capacità di costruire un rapporto di fiducia, anche con gli attori economici del territorio. Le imprese che rappresentano il tessuto produttivo". Galletti indugia anche sull’obiettivo a lungo termine della Scuola di Sviluppo Territoriale. "Questo esperimento – dice in chiusura – si sta rivelando molto efficace e significativo per questo territorio. In qualche modo fornisce degli strumenti in più per capire la complessità della realtà in cui viviamo: ma occorre stare assieme". Sulla stessa lunghezza d’onda, anche il presidente di Abi costruisce un quadro tra storia e attualità in cui la finanza viene focalizzata come elemento "non inscindibile dalla creazione di valore aggiunto. E quindi dalle imprese". Il sistema economico, però, deve "essere supportato dagli investimenti" ma l’obiettivo deve essere quello di "trattenerli sul territorio". Così come occorre "trattenere i cervelli, evitando l’emigrazione di talenti a cui assistiamo da tempo". Il paradosso che sottolinea Patuelli è che "in anni precedenti gli italiani emigravano per fare lavori che ora fanno solo gli immigrati". A più ampio spettro, la considerazione che fa Patuelli, per "aumentare la capacità competitiva" si allarga a livello europeo. Individuando una priorità: la politica fiscale comune. "Sarebbe prioritario – spiega il presidente di Abi – che l’Unione Europea approvasse una politica europea sulla fiscalità comune. Se venisse approvata questa riforma, ci sarebbe una forma di competitività più efficace. Non più basata sulla convenienza fiscale tra Stati, bensì sulla qualità del prodotto offerto dal sistema produttivo".

Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni e l’intervento dell’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini che ha auspicato "una maggiore sinergia anche con gli istituti di credito, rafforzando la capacità di investimenti e opportunità di lavoro, al di là del lavoro che fa un’amministrazione", è Villani a tracciare le conclusioni. "Il progetto della Scuola di Sviluppo – chiude il presidente del comitato promotore – sta dando frutti al di là delle aspettative, con ricadute concrete per i ragazzi del primo anno che già operano a vario titolo fra amministrazioni e realtà produttive. Adesso, ci stiamo allargando alle periferie con il progetto della scuola di quartiere e la rete dei ferraresi all’estero (e non solo) che ricoprono incarichi di spessore".