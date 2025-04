La Liberazione, 80 anni dopo. "Nuova era"

Ottant’anni fa, il 7 aprile, le truppe Alleate e i gruppi partigiani liberavano Anita e i territori circostanti dai contingenti nazi-fascisti, nella lunga marcia che, il 25 Aprile, avrebbe condotto alla liberazione di Milano e poi di tutto il Nord Italia.

Le classi seconde del liceo Rita Levi Montalcini sono state invitate dal Comune di Argenta a partecipare alla celebrazione che si tiene ogni anno per ricordare la Liberazione, e pertanto un gruppo di circa ottanta ragazzi e ragazze ha potuto spendere la mattina visitando i cippi e memoriali che tramandano la memoria di coloro che, spesso poco più che ragazzi, hanno offerto la vita perché consapevoli che la libertà e la democrazia sono valori per cui, a volte, vale la pena anche dare la vita. Accompagnati dalla testimonianza preziosa di Vander Penazzi, studenti e studentesse sono stati accompagnati nelle varie tappe, di cui hanno appreso un poco la storia, e hanno potuto posare un fiore o una ghirlanda di alloro, a testimonianza che, per quanto giovani, anche loro partecipano del ricordo della storia locale che, intrecciandosi, diventa Storia della Repubblica.

Tante le iniziative nella nostra provincia per l’80° anniversario della Liberazione. Il Comune di Argenta ha studiato un ricco programma di eventi, che prosegue fino al 25 aprile, programma diffuso su tutto il territorio comunale e nei luoghi simbolo della Resistenza. L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più profondo, nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo della fine del conflitto sul territorio. L’Amministrazione insieme alle associazioni locali, le istituzioni, le scuole e la cittadinanza si riuniranno per onorare i caduti, ricordare gli eventi della guerra e celebrare la pace ritrovata. I momenti salienti delle celebrazioni.

Oggi sempre ad Argenta, il giorno della Memoria del Bombardamento di Argenta In occasione dell’anniversario del tragico bombardamento che colpì Argenta nel 1945, la giornata si aprirà alle 9 con l’escursione Architrekking Primaro a cura del CAI, sulle tracce degli osservatori aerei. Alle 16.00, presso il Mercato Centro Culturale (Sala Piccolo Teatro), lo storico Andrea Santangelo terrà la conferenza “La guerra vista dai tedeschi”, offrendo una lettura inedita dei drammatici eventi che colpirono la città.

18 aprile Argenta: Festa della Liberazione. Un’intera giornata per celebrare la Liberazione di Argenta. In mattinata si susseguiranno momenti solenni con le deposizioni presso i principali monumenti e cippi cittadini. Nel pomeriggio, alle 16.30, si terrà l’incontro “La Resistenza delle donne”, con l’intervento della Prof.ssa Cinzia Venturoli e della giovane Maria Saletti, a cura della Consulta delle Donne. Alle 18.30, in Piazza Garibaldi, spazio alla musica e alla convivialità con la band “Aglio, Olio e Swing”.

L’80° anniversario della Liberazione si concluderà il 25 aprile con una giornata che toccherà tutte le frazioni del territorio. Cortei commemorativi, messe solenni, deposizioni ai monumenti, ma anche momenti di riflessione. Alle 12, il Pranzo della Liberazione al Centro Culturale Cappuccini riunirà cittadine e cittadini per un momento conviviale a cura di Anpi Argenta. Alle 16.30, nella Sala Civica del Parco della Liberazione a Bando, si terrà un incontro di testimonianze sul vissuto del parroco Don Santo Perin, figura simbolica della resistenza spirituale e civile del territorio. "80 anni dalla Liberazione d’Italia e d’Argenta: in questo aprile celebriamo e onoriamo la fine di un’epoca buia, e l’inizio di una nuova storia per il nostro paese. Un nuovo inizio possibile grazie al coraggio e alla forza di chi in quegli anni ha lottato per la libertà, la dignità e la pace", le parole di Andrea Baldini, sindaco di Argenta.