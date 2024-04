La liberazione di Anita, rivivono quei tragici giorni

ANITA

La prima frazione di Argenta ad essere liberata 79 anni fa dal giogo nazifascista. E oggi nell’ambito delle commemorazioni del 25 aprile, ancora la prima a celebrare l’evento. Che, al tempo, dopo una lunga lotta di resistenza ha riportato libertà e democrazia. Dunque la comunità locale, composta da 550 abitanti, ricorda quei drammatici giorni con un ricco programma che coinvolge istituzioni ed autorità: Comune, rappresentanti politici e della consulta cittadina, con in testa il sindaco Andrea Baldini e l’assessore Davide Zanotti, residente nella frazione. Presente anche il mondo dell’associazionismo e del volontariato: Anpi, Auser, Spi-Cgil. Non mancheranno esponenti delle Forze dell’Ordine (carabinieri, guardia di finanza, municipale). Ma anche giovani e studenti, stretti attorno agli anziani, a quegli uomini e donne insomma che riscrissero la storia, riportando la libertà e la democrazia, contro la guerra. Le manifestazioni iniziano alle 8,30 con la formazione di un autocorteo che, avviandosi dalla piazza, drappi e bandiere alla mano, raggiungeranno i luoghi simbolo di quei tragici giorni. Verranno deposti fiori e corone di alloro ai piedi dei cippi eretti al Ponte di Madonna Boschi, Prato Pozzo, traghetto sul Fiume Reno, Rotta Martinella, Oasi di Boscoforte. Poi in centro, ai monumenti della pace, delle vittime e caduti civili e militari, a fianco del parco dove si coltiva la "Rosa Anita".

n. m.