La Liberazione vista dai più piccoli

"La libertà non è un dono, ma una conquista: il 25 aprile ci insegna a difenderla ogni giorno". E’ all’insegna di questo slogan che si sono svolte le giornate legate alla Festa della Liberazione dal regime nazifascista, che ha visto quest’anno dispiegarsi un programma intenso e articolato, con il coinvolgimento entusiasta degli studenti di vario ordine e grado. Il percorso terminerà domani a mezzogiorno in sala consiliare con "Donne resistenti", scene e storie ispirate da "Immobili", di Giulio Costa, con Elsa Bossi e Giulio Costa, a cura di Ferrara Off, con la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il circuito celebrativo era cominciato il 23 aprile a Ripapersico: nel teatro parrocchiale si era svolta una partecipata proiezione di un video che ha ricostruito con testimonianze i terribili primi quattro mesi del 1945, culminati nel grave bombardamento del paese e nella strage di Cà del Gallo, dove morirono tanti civili innocenti in un rifugio antiaereo. In piazza XX Settembre, a Portomaggiore, il mattino seguente, i ragazzi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo "Federico Bernagozzi hanno intonato canti e le poesie sulla libertà. Nel pomeriggio deposto la corona al monumento ai caduti civili di Parco Prati, assieme ad alcune classi dell’Istituto Superiore Levi Montalcini.