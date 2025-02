La libertà di raccontare: "Da sempre ci crediamo. Stop pregiudizi e censure"

Il cuore sportivo di Copparo: passione, orgoglio e responsabilità. Siamo la direzione del Centro Nuoto Copparo, una realtà che non è solo un impianto sportivo, ma una vera e propria casa per noi e per tutti coloro che la vivono ogni giorno. Gestiamo questa struttura con la stessa passione con cui siamo cresciuti tra le sue corsie, perché qui siamo nati come atleti, qui abbiamo imparato cosa significa impegnarsi, superare i propri limiti e credere nei valori dello sport.

"Oggi, con orgoglio e senso di responsabilità, portiamo avanti questa realtà come Ssd Centro Nuoto Copparo Arl", spiegano Diego Petrucci, 34 anni, il presidente e direttore, affiancato da Martina Bonora, 30 anni, vice presidente e vice direttrice. "Insieme – proseguono – guidiamo questo impianto con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato ogni allenamento in vasca. Il Centro Nuoto Copparo non è solo un luogo di sport, è una famiglia: un punto di riferimento per il territorio, uno spazio dove ogni bambino, atleta e cittadino può trovare un ambiente sano, educativo e inclusivo. Crediamo fermamente nel potere della comunicazione e nell’importanza del giornalismo libero, senza pregiudizi né censure. Così come lo sport insegna lealtà, disciplina e rispetto, anche l’informazione deve essere veicolo di valori, cultura e condivisione. Vogliamo sottolineare quanto sia fondamentale avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani. In un’epoca in cui le notizie viaggiano rapide e frammentate, è essenziale promuovere un’informazione consapevole, capace di stimolare il pensiero critico e di approfondire le tematiche che riguardano la società e lo sport. Leggere i giornali significa comprendere il mondo con uno sguardo più ampio e attento, proprio come nello sport impariamo a vedere oltre il singolo risultato, costruendo una visione più completa e consapevole. Il Centro Nuoto Copparo non è solo una piscina, è un luogo dove si cresce, si impara e si sogna. La nostra missione è portare avanti questa tradizione con lo stesso amore con cui l’abbiamo vissuta da ragazzi, con la consapevolezza che lo sport è un bene prezioso, da tutelare e promuovere. E lo faremo, con entusiasmo, energia e un profondo legame con questa terra che ci ha dato tanto. Siamo pronti a nuotare verso il futuro, insieme".