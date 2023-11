La libertà e il potere della parola. Vera Gheno all’istituto Einaudi

Oggi alle 11.15 nell’aula magna dell’istituto Luigi Einaudi (via Savonarola, 32), la sociolinguista Vera Gheno (Università di Firenze) parlerà del potere delle parole. L’incontro è aperto a tutti e inaugura il ciclo di conferenze ApertaMente, che festeggia quest’anno il suo decennale. Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato e saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti. Anche se l’italiano non ha bisogno di venire salvato, né tantomeno preservato, è pur vero che dovremmo amarlo di più, perché è uno strumento raffinatissimo, ed è un peccato limitarsi a una frequentazione solamente superficiale.

Perché conoscerlo meglio può essere, prima di tutto, di grande giovamento a noi stessi: più siamo competenti nel padroneggiare le parole, più sarà completa e soddisfacente la nostra partecipazione alla società in cui viviamo. Vera Gheno si fa strada nel grande mistero della lingua italiana passando in rassegna le nostre abitudini linguistiche e mettendoci di fronte a situazioni in cui ognuno di noi può ritrovarsi facilmente. E ci aiuta a comprendere che la vera libertà di una persona passa dalla conquista delle parole.

Vera Gheno è una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca. Insegna all’Università di Firenze, dove tiene da molti anni il laboratorio di italiano scritto per Scienze umanistiche per la Comunicazione, e in corsi e master di diversi atenei italiani. Si occupa prevalentemente di comunicazione mediata tecnicamente, questioni di genere, diversità, equità e inclusione. È autrice di articoli scientifici e divulgativi e di numerosi saggi tra cui ‘Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi)’ (Cesati 2016), ‘Potere alle parole’ (Einaudi 2019), ‘Femminili singolari’ (Effequ 2019), ‘La tesi di laurea’ (Zanichelli 2019), l’ebook ‘Parole contro la paura’ (Longanesi, 2020), ‘Le ragioni del dubbio’ (Einaudi 2021), ‘Chiamami così’ (Il Margine 2022). Con Bruno Mastroianni ha pubblicato ‘Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello’ (Longanesi, 2018) da cui è stata tratta la traccia sull’iperconnessione per il tema di Maturità del 2022. Il suo ultimo libro è ‘L’antidoto. 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli’ (Longanesi, 2023).