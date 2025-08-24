"La libertà e la forza del teatro". E Czertok conquista l’Enriquez

Horacio Czertok insignito del Premio Enriquez 2025: un riconoscimento alla libertà e alla forza del teatro.

La città di Sirolo si prepara ad accogliere la XXI edizione del Premio Franco Enriquez – Città di Sirolo, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama culturale nazionale, dedicato a chi attraverso l’arte e la comunicazione promuove valori civili e sociali. Quest’anno, nella sezione Teatro Classico e Contemporaneo – Miglior Attore, il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Horacio Czertok, figura storica della scena teatrale italiana e internazionale, per la sua intensa interpretazione in ContraGigantes. La motivazione del premio celebra Czertok come "l’esule combattente per antonomasia, un soldato di ventura contro i Giganti della tirannia, un artista che combatte le proprie battaglie per un principio di libertà, contro ogni usurpatore o regime, come il cavaliere Don Chisciotte". In ContraGigantes – si legge ancora – "si respira aria di libertà: le battaglie di Horacio e del Teatro Nucleo sono conquiste ideali e sociali. Horacio brandisce la lancia dell’amore contro la follia della guerra. Le sue conquiste sono anche le nostre, per un mondo dove ogni popolo sia sovrano e libero". Czertok, nato in Argentina e fondatore del Teatro Nucleo di Ferrara, ha fatto del palcoscenico uno strumento di lotta culturale e civile, coniugando ricerca artistica e impegno sociale. La sua carriera testimonia come il teatro possa essere non solo luogo di rappresentazione, ma anche spazio di resistenza, memoria e liberazione.

Il Premio Franco Enriquez, intitolato al grande regista e attore scomparso prematuramente, ogni anno premia personalità che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita culturale e alla difesa dei diritti. La cerimonia ufficiale si terrà nella giornata di sabato 30 agosto a Sirolo, confermando la vocazione della città marchigiana come crocevia di arte, pensiero e civiltà. Con questo riconoscimento, Horacio Czertok entra a pieno titolo nella storia del Premio Enriquez, consacrando ancora una volta il valore universale del suo teatro e la sua instancabile battaglia a favore della libertà e della dignità umana. Una missione che ha condotto dal palcoscenico. Palco, recitazione e teatro a loro ha dedicato tutta la sua vita. Dall’Argentina alla città di Ferrara.