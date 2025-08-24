Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
"La libertà e la forza del teatro". E Czertok conquista l'Enriquez
24 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
"La libertà e la forza del teatro". E Czertok conquista l'Enriquez

Il premio della città di Sirolo al fondatore di teatro Nucleo per l’intensa interpretazione in ’ContraGigantes’.

La città di Sirolo si prepara ad accogliere la XXI edizione del Premio Franco Enriquez – Città di Sirolo, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama culturale nazionale, dedicato a chi attraverso l’arte e la comunicazione promuove valori civili e sociali. Quest’anno, nella sezione Teatro Classico e Contemporaneo – Miglior Attore, il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Horacio Czertok, figura storica della scena teatrale italiana e internazionale, per la sua intensa interpretazione in ContraGigantes. La motivazione del premio celebra Czertok come "l’esule combattente per antonomasia, un soldato di ventura contro i Giganti della tirannia, un artista che combatte le proprie battaglie per un principio di libertà, contro ogni usurpatore o regime, come il cavaliere Don Chisciotte". In ContraGigantes – si legge ancora – "si respira aria di libertà: le battaglie di Horacio e del Teatro Nucleo sono conquiste ideali e sociali. Horacio brandisce la lancia dell’amore contro la follia della guerra. Le sue conquiste sono anche le nostre, per un mondo dove ogni popolo sia sovrano e libero". Czertok, nato in Argentina e fondatore del Teatro Nucleo di Ferrara, ha fatto del palcoscenico uno strumento di lotta culturale e civile, coniugando ricerca artistica e impegno sociale. La sua carriera testimonia come il teatro possa essere non solo luogo di rappresentazione, ma anche spazio di resistenza, memoria e liberazione.

Il Premio Franco Enriquez, intitolato al grande regista e attore scomparso prematuramente, ogni anno premia personalità che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita culturale e alla difesa dei diritti. La cerimonia ufficiale si terrà nella giornata di sabato 30 agosto a Sirolo, confermando la vocazione della città marchigiana come crocevia di arte, pensiero e civiltà. Con questo riconoscimento, Horacio Czertok entra a pieno titolo nella storia del Premio Enriquez, consacrando ancora una volta il valore universale del suo teatro e la sua instancabile battaglia a favore della libertà e della dignità umana. Una missione che ha condotto dal palcoscenico. Palco, recitazione e teatro a loro ha dedicato tutta la sua vita. Dall’Argentina alla città di Ferrara.

Teatro