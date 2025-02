La Libreria Belriguardo chiude dopo 40 anni. Si cerca un acquirente

Dopo oltre 40 anni di attività, la Libreria Belriguardo, storica libreria antiquaria online situata in centro città, chiuderà definitivamente le sue porte. Un punto di riferimento per bibliofili, studiosi e collezionisti, ha rappresentato un angolo di cultura e passione per il libro antico e raro, nonché un’innovazione nell’ambito e-commerce.

Durante gli anni di attività, la libreria - l’ultima rimasta a Ferrara con un focus sull’antico e sulla saggistica d’arte - ha avuto il privilegio di vendere decine di migliaia di rari volumi di modernariato e migliaia di antichi tomi, dagli incunaboli alle tarde settecentiste. La chiusura segna la fine di un’epoca, ma il valore del patrimonio librario resterà nei volumi che continueranno a vivere nelle collezioni private e negli studi di chi li ha apprezzati.

In vista della chiusura, la libreria continua con la vendita online del suo inventario completo (circa 12 mila titoli attualmente disponibili sul sito), in attesa di trovare chi voglia rilevare l’intero magazzino, con la speranza che possa trattarsi di una giovane o un giovane ferraresi. Un importante patrimonio culturale custodito da questa attività che fa parte della storia del centro cittadino.