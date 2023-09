’La linea Gengis Khan’: escursione guidata nel Delta del Po di Comacchio

Si intitola ‘Sulle tracce della storia – La Linea Gengis Khan. I bunker e i fortini della Seconda Guerra Mondiale nel territorio del Delta del Po’, l’escursione alla scoperta del territorio organizzata Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Comune di Comacchio, Anpi sezione di Comacchio e Circolo Legambiente Delta del Po in programma sabato 9 settembre.

Il percorso, che si potrà svolgere in bicicletta o con auto privata, consentirà di visitare quanto resta dei manufatti costruiti negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, ma anche per ‘leggere’ il territorio nei suoi aspetti naturali.

Perché Linea Gengis Khan? La Linea difensiva tedesca ‘Gengis Khan Line’ è stata ideata nel 1943 e terminata nella primavera del 1944. Il comando tedesco si era convinto che, dopo lo sbarco in Sicilia degli alleati, vi sarebbe stato un’ulteriore sbarco sulla costa Adriatica.

L’area maggiormente adatta, era ipotizzata da Pesaro a Chioggia vista la conformazione sabbiosa della costa. Da Rimini a Chioggia vennero costruiti delle postazioni fisse, i ‘bunker’, e posizionati in diversi luoghi ritenuti più probabili.

Nel Ferrarese sono stati individuati Porto Garibaldi e Mesola, in quanto attraversata dalla vecchia strada Romea (ancora formata da ciottoli e sabbia). Certamente le due aree di Porto Garibaldi e Mesola, i bunker non vennero mai armati in quanto lo sbarco avvenne sulla spiaggia di Anzio e fu la linea Gotica, che ha attraversato gli Appennini dal mare toscano al mare Adriatico, ad essere interessata dal fronte.

Il ritrovo per partecipare all’escursione gratuita (piacevole e che si svolge su strade asfaltate) tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, è fissato per sabato alle 9 dinanzi al Mercato Ittico di Porto Garibaldi, con ritorno previsto dopo tre ore, attorno alle 12.

Si consiglia di portare un prodotto anti zanzare, cappello, macchina fotografica, acqua e frutta, scarpe da trekking, visti il clima e le caratteristiche del territorio.

È necessaria la prenotazione: 339-1297815, [email protected] (Susanna Pucci); 339-8556163, [email protected] (Marino Rizzati).

Valerio Franzoni