La lista civica boccia il bilancio

Opposizione al bilancio. Agnese De Michele della lista civica ‘Costruiamo il futuro con te’ non ci sta e, in consiglio comunale a Vigarano, l’ha espresso chiaramente: "Ho voto contro al bilancio – spiega – perché ho fatto subito presente che nel documento del Revisore veniva segnalata una inadempienza dell’ente, ovvero che il comune non avrebbe provveduto ad inviare i dati alla banca dati della pubblica amministrazione. Ci è stato riferito a voce che si trattava di un refuso. Ma di fronte al fatto che si andava a votare un documento ufficiale – spiega - o correggevano subito o non ci potevamo prendere la responsabilità". Solo ieri, tre giorni dopo il consiglio, è arrivata dal revisore dei conti ai consiglieri la comunicazione del refuso con tanto di scuse. "E’ l’ennesima dimostrazione – spiega la De Michele - che questa giunta non legge i documenti, visto che situazioni come queste capitano spesso". Non è tutto: "In questo bilancio poi – aggiunge - non c’è niente di previsto per l’agricoltura, che è uno degli aspetti più importanti del nostro territorio, nulla per le politiche per il lavoro e il sostegno all’occupazione, zero per la disabilità e questo mi ha lasciato perplessa".