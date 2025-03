La lista Rinnovamento compie 21 anni. Pranzo a Campotto per festeggiare

Oggi Argenta Rinnovamento compie 21 anni. Per festeggiare assieme ai propri elettori il leader della lista civica ed ex candidato sindaco Gabriella Azzalli ha organizzato un pranzo a Campotto, che in questo momento ha bisogno del sostegno di tutti. L’appuntamento è per mezzogiorno nell’ostello di Campotto, in tavola gramigna panna e salsiccia e grigliata mista, patatine fritte e una fetta di torta; info e prenotazioni 347-7611095. "Abbiamo pensato di dare priorità ai campottesi – spiega la scelta di Campotto Gabriella Azzalli - e per questo sono rimasti pochi posti per il pranzo. Ma dalle 14.30 aspettiamo tutti per una fetta di torta e un caffè. Farò il punto su Campotto e non solo".