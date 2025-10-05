La lotta al caro-tazzina. Dove il caffè è più dolce: "Prezzo fisso ad un euro, il miglior benvenuto al bar"

Cambiano i tempi, passano gli anni, immutabile la legge. Quanto meno quella del bar – Lex Bar, piazza Torquato Tasso, vetrine con vista quasi sul tribunale – clienti che entrano e sorridono. Soprattutto a Nicole Pellati, la dipendente, gli occhi verdi, che bucano lo schermo di giornate magari sempre uguali. La legge, immutabile appunto. Costava un euro il caffè l’anno scorso, costa un euro quest’anno. In barba ai rincari, all’amara – quella sì – classifica che ci vede quasi in testa per il caro-tazzina. Siamo secondi ad un’incollatura da Bolzano che si conferma la città con il caffè più costoso, con un prezzo medio di 1,47 euro. Ferrara veleggia a 1,43 euro, Padova a 1,41 euro, Belluno 1,40 euro. Non sono pochi, ogni mattina gli occhi alle monetine che se ne vanno, granelli che scivolano giù nel borsellino del caro-vita.

"Come facciamo a tenere il prezzo fisso?", Barbara Brazioli la titolare spiega la ricetta. "Siamo partiti con il Covid, la gente si faceva il caffè a casa – un salto agli anni bui della pandemia –. Nelle aziende le macchinette con quella miscela scura e allora ci siamo chiesti come rispondere a questa concorrenza in door. E l’abbiamo tenuto ad un euro. I clienti così si affezionano, vengono da noi, fanno colazione con due euro". Perché anche le paste non si scollano da quel tetto, soglia massima. Così dolci, come il sorriso di Nicole sembra dire Mario Giordana, l’antiquario, che qui è di casa, fisso come il prezzo, le occhiate che lancia alla barista sotto lo sguardo severo della moglie. Anche questa è la legge, legge del bar. Al bancone Andrea Covezzi, il parrucchiere, anche lui di casa, una pasta davanti. "Lex Bar, un porto di mare", dice Stefano Morissoni, marito della titolare. C’è chi va, c’è chi viene. Nicole c’è sempre. Un faro. Ed è un faro che resiste nella giostra dei prezzi, le materie prime che rincarano, il bar Il Savonarola. Oltre il bancone Federica Frisati e il marito Roberto Costantini. Ben visibile quel cartello, "caffè un euro". Due le scelte che ha fatto Federica, quella di non portare via il sorriso ai clienti la mattina appena entrati e, la seconda, di lasciare l’ufficio per fare la barista. "Preferisco stare qui. Anche se non avevo mai fatto questo mestiere, ho imparato. Giorno dopo giorno", racconta. E’ una delle ultime frontiere del caffè ad un euro in una città, in una provincia dove la tazzina è come oro. Con balzi oltre 1,40, secondi appunto. Solo a Bolzano è più salato.

Il caffè ad un euro, merce rara. Sono aumentati latte e burro. E così il rincaro, un nuovo rincaro è dietro l’angolo secondo Fabrizio Pirani, bar pasticceria Naturale, piazza Dante. Ai tavolini gli studenti Sofia Colagiovanni e Diego Marescotti, del liceo Roiti, e Maria Vittoria Malvaso, del Bachelet. "La colazione? E’ ottima". Il profumo del caffè, il prezzo sotto la media. "Abbiamo tanti studenti, così lo teniamo ad un euro e trenta. Cerchiamo di andare incontro agli avventori". La stessa filosofia di Maria Isabella Loparco, Paprika Caffé, al suo sesto anno al bar. "Siamo fermi a 1,30, qui niente rincari". Perché anche al Paprika c’è una legge, il cliente ha (quasi) sempre ragione. Maria Chiara Galassi è al timone del ’Retro Vino’, a pochi passi dal teatro comunale Abbado. Alcuni anni fa aveva lanciato l’idea, caffè ad un euro. "Adesso da noi costa 1,30", spiega mentre allunga la tazzina ad un cliente. Sotto la media, il risparmio c’è anche qui rispetto ai picchi di 1,40 e 1,50. Maria Chiara ci sta pensando: "Vedremo se metterlo di nuovo ad un euro". Il buon giorno si vede dal caffè.