La lotta al degrado non si ferma ’Espulso’ parcheggiatore abusivo. Nella rete degli agenti in borghese

Una patente ritirata ad un assuntore di droga pizzicato appena dopo l’atto di compravendita; una denuncia con l’ordine di lasciare il Paese entro 7 giorni e Daspo urbano ad un nigeriano che esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore in centro. Un cittadino marocchino fotosegnalato, il suo permesso di soggiorno era scaduto e non poteva lasciare il territorio per via di una condanna.

E’ il bilancio di una mattinata di controlli, quella di ieri, per gli agenti in abiti civili del Nucleo antidegrado ed unità cinofile insieme al reparto di polizia stradale della Polizia Locale Terre Estensi. Diverse le persone controllate tra il quartiere Gad e il centro. "Gli agenti della nostra Polizia Locale – dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti – sono impegnati ogni giorno, su tutto il territorio e su più fronti, al fine di arginare sul nascere i fenomeni criminosi, anche quelli all’apparenza più piccoli, che però creano degrado e disturbo. Anche in questo caso la cooperazione tra reparti e l’impiego di operatori in borghese ha fatto la differenza per fermare alcuni soggetti. La Polizia Locale quotidianamente raccoglie i frutti di un impegno che viene messo in campo con massima dedizione. Questa linea non cambierà, gli stessi agenti dimostrano di avere a cuore la serenità dei cittadini ferraresi".

A fare le spese per primo, nel corso dei controlli, è stato un cittadino, 56 anni, al quale è stata ritirata la patente. L’alt alla sua auto è stato intimato nella zona di via Oroboni, dopo che era stato visto scambiare qualcosa con uno spacciatore – che si è dileguato –. Il guidatore è stato così trovato in possesso di una dose di cocaina da 20 euro. Gli è costato una sanzione amministrativa e la segnalazione al Serd. La droga è stata sequestrata.

Nella zona di piazza Sacrati, invece, un nigeriano – risultato poi irregolare in Italia – è stato pizzicato mentre svolgeva l’attività abusiva di parcheggiatore. Il questore gli ha consegnato un ordine di allontanamento dal territorio italiano entro 7 giorni, la Polizia Locale ha emesso un Daspo Urbano nei suoi confronti. Nel corso di un controllo stradale è stato identificato un cittadino marocchino, aveva il permesso di soggiorno scaduto. Era scaduta anche la revisione del veicolo e stava scontando una pena per il reato di rapina con affidamento ai servizi sociali.