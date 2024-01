La lotta al granchio blu passa sul fronte Veneto

Stato di calamità per il granchio blu, conto alla rovescia per il via libera agli aiuti legati a questa misura. "Le banche – spiega Marika Bugnoli, sindaco di Goro –, stanno aspettando il via libera, servono 30 giorni dal decreto mille proroghe perché il provvedimento del governo diventi efficace. Ci aspettiamo buone notizie per fine mese".

Il 29 gennaio per fare il punto sull’emergenza causata dal killer delle vongole e per annunciare le prossime iniziative si terrà un nuovo vertice del mondo della pesca. L’incontro, al quale saranno presenti i prefetti di Ferrara Massimo Marchesiello e di Rovigo Clemente Di Nuzzo, si terrà a Rovigo, nella sede della camera di commercio. Al summit ci saranno anche i sindaci delle due province e rappresentanti della Regione Emilia Romagna e del Veneto. Il granchio blu ha fatto quello che si può definire un miracolo politico, due regioni e due Province – rispettivamente a guida Pd e Lega – hanno messo da parte le bandiere per dare una risposta al granchio blu. Da una parte e dall’altra del fiume Po, il mare a volte unisce. E’ successo già. Giovedì 30 novembre, lo scorso anno, allo stadio Umberto Cavallari in viale Giuseppe di Vittorio, a Porto Tolle (Rovigo) si trovarono le marinerie di Goro, Comacchio e Porto Tolle – quelle più colpite dal flagello – con i rispettivi sindaci. Nel freddo, con il microfono davanti a migliaia di pescatori, i primi cittadini raccontarono quello che succedeva nei loro paesi. Massimo Genari, presidente di ConUno, dichiarò lo stato d’agitazione di tutto il settore, i cartelli sulle gradinate per chiedere lo stato di calamità. Che il governo, dopo alcuni mesi, ha dichiarato.

L’incontro, alle 16, nella camera di commercio di Rovigo arriva dopo una serie di confronti. Uno di questi venne organizzato proprio dalla nostra prefettura, momento durante il quale Massimo Marchesiello ha ascoltato le voci dei pescatori, di chi ogni mattina va per mare e torna senza nemmeno un pugno di vongole ormai da mesi, dei sindaci preoccupati della ’tenuta sociale’ dei paesi che guidano, paesi dove la fonte primaria di reddito è – era – la pesca alla vongola. Uno dei comparti che rischia sotto l’invasione del grancio è anche il turismo, la prossima stagione densa di incognite. "Bene la dichiarazione dello stato di calamità da parte del governo, adesso è necessario che il decreto diventi attuativo, devono finalmente arrivare i ristori, i mutui vanno congelati", l’appello del sindaco di Goro, 3.450 abitanti, 1300 pescatori. Le vongole, il futuro per migliaia di partite iva che sono senza lavoro. Un’emergenza sociale.

Mario Bovenzi