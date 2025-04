La lotta alle nutrie alza il tiro. Dal fucile calibro 22 all’esercito : "Militari in azione nei campi"

Tempi grami per le nutrie. La difesa da questi roditori non passa solo dalla canna della carabina calibro 22, la lotta per arginarle rischia di avere il suono degli scarponi. E’ la proposta lanciata da Confagricoltura che chiede di far intervenire l’esercito. Una proposta ’forte’ che arriva dai suoi vertici, il direttore Paolo Cavalcoli e il presidente Francesco Manca.

Danni ingentissimi alle risaie, con argini franati e bacini distrutti; le sponde dei canali crivellate di gallerie. Qualcuno ha rischiano di ribaltarsi, sul filo dei fossi che cedono. Il mais falciato dai denti del roditore. La misura per le nostre campagna, si stima siano oltre due milioni, è colma. Il modello è quello inglese, oltre Manica sono riusciti a debellare il roditore. "Ed allora perché non coinvolgere la protezione civile, se non addirittura l’esercito – interviene con decisione Cavalcoli –. Senza nulla togliere alla giusta sensibilità di quanti amano gli animali, ci si deve rendere conto che il problema va oltre il mondo agricolo, che è chiamato a subire la drammatica situazione".

La carabina calibro 22 è stata introdotta nella nostra provincia i alcune zone, con il controllo della polizia provinciale guidata dal comandante Roberta Artioli. Confagricoltura chiede un passo avanti. "Condividiamo la richiesta avanzata alla giunta della Regione Emilia Romagna dal consigliere Fausto Gianella, di ampliare l’utilizzo del fucile calibro 22 nelle operazioni di contenimento della nutria e di semplificare gli adempimenti burocratici inerenti a tali operazioni, che limitano ed ostacolano la loro efficacia", afferma Manca. "Abbiamo avuto modo recentemente di confrontarci su questo tema con il consigliere regionale Gianella – prosegue – rappresentando la grave situazione in cui versano le campagne e suggerendo alcune possibili soluzioni per ridimensionare il problema. Estendere l’utilizzo della calibro 22 è cruciale, è uno strumento efficace, silenzioso. In passato abbiamo proposto alcuni territori poco antropizzati in cui estenderne l’utilizzo, attualmente limitato a poco più di 27mila ettari, circa il 15% del totale della superficie coltivabile, collocati nel Basso Ferrarese, nel comprensorio del Mezzano e nel mandamento di Copparo. L’uso del calibro 22 riduce di circa otto volte la dispersione di piombo nel territorio rispetto al fucile calibro 12 (fucile da caccia), arreca un minor disturbo sulla fauna che non rientra nei piani di limitazione in virtù della minor rumorosità dello sparo; infine, non meno trascurabile, è molto più economico rispetto al calibro 12. E’ evidente – conclude Manca – che un ambizioso obiettivo di eradicazione della nutria dal territorio regionale non può non prevedere l’utilizzo anche della carabina calibro 22 in affiancamento agli altri strumenti già consentiti". "Sono state diverse le iniziative che abbiamo messo in campo negli ultimi anni insieme alla Polizia Provinciale ed ai coadiutori – ricorda Cavalcoli –. Ne uscirono una serie di progetti, tra i più significativi la sperimentazione della calibro 22, l’uso del fucile ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 joule per la soppressione in gabbia, l’incremento del numero di aziende che hanno proceduto con l’autodifesa, l’istituzione del coadiutore di fiducia. Ciò ha consentito di limitare la diffusione di questa specie invasiva, che se totalmente incontrollata avrebbe determinato danni ancor più devastanti. Ma è evidente che tutto ciò non è sufficiente. Vanno incrementate le ordinanze comunali per consentire il contenimento in prossimità delle zone urbane e delle corti coloniche, le nutrie si spostano sempre più verso i centri abitati, trovano più cibo e pascolano indisturbate; servono maggiori risorse economiche, che al contrario la Regione ha negli ultimi anni ridimensionato, e serve un maggior numero di gabbie di cattura, da consegnare alle aziende ma anche a coadiutori, ai quali potrebbero essere assegnate zone particolarmente colpite da questo flagello".

Questione vandali. "E’ necessario un maggiore controllo delle forze dell’ordine per individuare gli artefici dei vergognosi atti di vandalismo di chi distrugge le gabbie, arrecando tra l’altro danni economici alla comunità, dato che spesso queste gabbie vengono acquistate con soldi pubblici. Servirebbe un maggior numero di addetti all’applicazione del piano di gestione della nutria, oggi del tutto insufficiente, dato che si riduce di anno in anno il numero dei coadiutori". Da qui la proposta di coinvolgere la protezione civile e l’esercito. "Siamo davanti a rischi idraulici, per l’incolumità delle persone determinati dall’erosione di arginature e sponde di fossi che corrono a fianco di strade urbane ed extraurbane". Chi lavora nei campi a bordo dei trattori rischia di sprofondare. E’ già successo.

Mario Bovenzi