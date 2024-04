La lotta alle zanzare in farmacia. Kit anti larvali, via alla distribuzione: "Preveniamo malattie infettive"

Riparte la distribuzione gratuita dei kit anti larvali alla popolazione, azione che rientra nel piano per la lotta alle zanzare e alla diffusione delle malattie infettive da esse trasmesse messo a punto dall’assessorato alle Politiche sociosanitario. Da ieri, nelle farmacie comunali e in quelle private che aderiscono all’iniziativa, i cittadini possono richiedere di ritirare il kit contenente sostanze larvicide – che non comportano rischi per la salute – da dosare nelle caditoie e nei pozzetti delle abitazioni private. I primi kit, ieri mattina, sono stati consegnati alla farmacia comunale di Pontegradella, che lo scorso anno è stata quella in cui sono state distribuite ai cittadini il maggior numero di confezioni.

L’assessore alle Politiche sociosanitarie ha sottolineato la valenza di un’iniziativa che è centrale rispetto all’informazione dei rischi sanitari correlati alla proliferazione delle zanzare, veicoli di agenti patogeni potenzialmente a rischio, e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione. È importante che i cittadini siano consapevoli che è fondamentale fare gioco di squadra, utilizzando questi prodotti e adottando basilari accorgimenti come tenere puliti i cortili dalle erbacce ed evitare ogni tipo di ristagno d’acqua. Azioni semplici ma che fanno la differenza. In merito alla distribuzione dei kit – che avviene grazie alla sinergia fra amministrazione comunale, Ferrara Tua e Afm –, il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli e la direttrice di Afm Paola Nocenti sottolineano quanto "la strategia di interventi fra il Comune e le società partecipate sia sempre più forte e coordinata. Tutto ciò comporta vantaggi e risposte immediate alle problematiche dei cittadini".

L’iniziativa si aggiunge alle misure stabilite nella convenzione in essere fra amministrazione e Ferrara Tua, che prevede un servizio continuativo di disinfestazione e dezanzarizzazione per la profilassi delle malattie infettive nell’ambito dell’intero territorio comunale. Il contrasto alla proliferazione di zanzare, infatti, avviene anche attraverso una costante disinfestazione e attività preventive nei macro focolai, 275 corsi d’acqua a lento deflusso per un totale di circa 850 interventi all’anno, e in micro focolai dove ogni anno vengono eseguiti circa 200mila interventi in caditoie e fogne. Nelle farmacie in cui sono disponibili i kit è esposta la locandina dell’iniziativa sulla vetrina. Per il ritiro, che si può effettuare negli orari di apertura delle farmacie, occorre compilare in ogni suo campo il modulo di richiesta presente sul posto.