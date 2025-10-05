La lotta allo smog. Colonnine e alberi. Così l’ex Mof diventa un polmone verde

Smog e polveri sottili, la marcia verso la transizione energetica tra colonnine, nuovi alberi e il recupero di aree verdi da anni avvolte dal degrado.

L’amministrazione, i blocchi al traffico sono staccati da pochi giorni, ha messo in campo una serie di azioni per contrastare lo smog in città. In primo luogo con un piano pluriennale di nuove piantumazioni di alberi all’interno dell’area urbana, andando ad incrementare il patrimonio arboreo della città con interventi diffusi e capillari. Gli alberi, infatti, agiscono da trappola naturale per le polveri sottili, oltre che assorbire l’anidride carbonica. Ad oggi sono oltre 15mila le piante messe a dimora dall’amministrazione, è in arrivo un nuovo parco da oltre 55mila metri quadri nell’area est e a breve verranno messi a dimora gli alberi richiesti dai cittadini grazie al progetto ’Albero di quartiere’, rendendo i cittadini protagonisti della nuova strategia verde del Comune.

Oltre a piantumare nelle aree verdi esistenti, l’intervento dell’amministrazione mira al recupero di aree degradate, eliminando il cemento e trasformandole in corridoi verdi, come nel caso dell’ex Amga in via Bologna, che nel corso del prossimo anno cambierà volto, da sito dismesso e inquinato a vero e proprio sentiero di accesso al sottomura.

Sulla stessa linea l’intervento sull’ex-Mof, nell’ambito del progetto Darsena. Il parcheggio è stato completamente riqualificato, andando a mettere a dimora circa 170 alberi che forniranno protezione dalla calura estiva. Non solo rigenerazione ma anche interventi puntuali sulle strade: tramite il progetto Air Break si è avviata un’azione pilota che consiste nel lavaggio delle strade con enzimi innocui per la salute umana, ma che intrappolano le polveri sottili e le precipitano a terra, permettendo poi il dilavamento con le piogge. Visti gli ottimi risultati del progetto, il lavaggio enzimatico è diventata una prassi consolidata. Sempre grazie al progetto Air Break, sono stati installati una serie di sensori che consentono una raccolta dati puntuale sulla qualità dell’aria, permettendo di intervenire in maniera tempestiva a fronte di criticità rilevate.

Infine, una grande parte di lavoro è quella legata alla sensibilizzazione dei cittadini tramite il centro Idea che ha un focus sull’offerta formativa scolastica rivolta ai più giovani, per formare cittadini consapevoli e attenti alle tematiche ambientali. La transizione elettrica è stata sostenuta anche con l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in diverse aree della città, a disposizione sia della cittadinanza sia della flotta comunale.