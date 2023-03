"La lotta allo spaccio, fenomeno complesso La spettacolarizzazione è una strada sbagliata"

Francesco Colaiacovo, capogruppo del Pd, i toni si sono alzati, ma anche lei non si è sottratto. Perché?

"Le parole del vicesindaco nei miei confronti sono state offensive. Ho portato orgogliosamente le stellette per 37 anni della mia vita e mi sento, come i membri delle forze dell’ordine, un uomo delle istituzioni".

La situazione in Gad è migliorata. Perché non ammetterlo?

"Se la situazione è migliorata è grazie al grande lavoro della questura e, in particolare, del questore Salvatore Calabrese di cui apprezzo molto l’approccio. Il fenomeno dello spaccio è complesso e richiede analisi e studio. Non spettacolarizzazione".

Questa frase sembra una critica all’ex questore Capocasa

"Non è così. Questa è stata la strumentalizzazione delle mie parole che ha fatto il vicesindaco. Non ho neanche menzionato Capocasa. Dico solo che apprezzo il lavoro che sta portando avanti Calabrese. Punto e basta".

Si ricorda quando il Pd parlava di percezioni soggettive in Gad sul versante sicurezza?

"Ma qui non stiamo facendo il processo alla storia. Dobbiamo parlare dell’oggi. Peraltro, nel mio intervento in Consiglio, ho dato ragione al vicesindaco Lodi: non è imputabile all’amministrazione il fenomeno dello spaccio".

Eppure la situazione è deflagrata in aula.

"Certo, perché ho aggiunto una constatazione oggettiva: lui sull’accusa di insicurezza imputata all’amministrazione precedente ha costruito la carriera politica".

Federico Di Bisceglie