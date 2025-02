La lotta allo spaccio in A13. In auto 15 chili di hashish. Arrestati corrieri della droga

Gli insospettabili viaggiavano con quasi 15 chili di hashish in auto. I corrieri della droga erano a bordo di un’utilitaria come tante, una Fiat Punto di colore blu. A bordo due giovani, uno di 19 anni e l’altro di 18, entrambi incensurati e residenti a Cesena. Ma l’aria innocua dei ragazzi non ha tratto in inganno gli agenti della polstrada di Altedo che li hanno fermati sull’A13 in direzione di Bologna. A tradire i due un insolito nervosismo, che ha fatto insospettire la polizia stradale. Da qui è scattata la perquisizione. Nel bagagliaio dentro a dei cartoni c’erano 150 involucri avvolti in plastica contenenti hashish destinato allo spaccio. Per i due giovani, quindi, sono scattate le manette. Le indagini però continueranno per capire chi ci sia dietro di loro. il più grande ha appena finito di studiare e aveva trovato un lavoro e l’altro invece di 18 anni sta ancora frequentando la scuola. Insomma, due ragazzi come tanti, strumenti nelle mani della criminalità organizzata. L’auto era stata scelta con cura per non dare l’occhio. Ma la velocità di crociera fin troppo alta tenuta dai ragazzi ha costretto gli agenti a fermarli. La fretta di arrivare a destinazione li ha in qualche modo indotti a sbagliare. I controlli della polizia stradale di Altedo, che ogni giorno mette al setaccio la trafficata A13, ha fatto il resto. E così si è alzata la paletta ed è scattato in conseguente controllo nel bagagliaio. Probabilmente il ’fumo’ era diretto a Bologna. Qui ad attendere i corrieri c’erano gli spacciatori pronti a inondare le strade di droga. La scoperta dell’hashish sulla Fiat Punto risale a mercoledì scorso quando una pattuglia della sottosezione Polstrada di Altedo, ha notato sfrecciare all’altezza di Ferrara Sud ad elevatissima velocità lungo la carreggiata sud dell’autostrada A13 ubicata in direzione Bologna una vettura di piccola cilindrata di colore Blu. Prontamente i poliziotti si sono messi all’inseguimento della macchina, riuscendo a fermarla, grazie all’aiuto di una seconda pattuglia. La perquisizione è scattata nell’area di servizio Bentivoglio Ovest, già in territorio Bolognese. Nel corso dei consueti controlli, gli agenti hanno scoperto che all’interno del bagagliaio del veicolo erano presenti tre grosse scatole di cartone. Una volta aperte hanno trovato all’interno 150 involucri avvolti in plastica contenenti hashish destinato allo spaccio, per un peso lordo complessivo di 14,95 chili. Pertanto, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Bologna, il conducente ed il passeggero della vettura, sono stati tratti immediatamente in arresto per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotti in carcere in attesa di processo.

Matteo Radogna