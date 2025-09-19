La lotta contro il bullismo. Ragazze, sos sicurezza in classe: "Istituti superiori più a rischio"

I ragazzi percepiscono la scuola come un luogo più sicuro rispetto agli spazi pubblici, mentre le ragazze tendono a sentirsi meno protette. Le scuole secondarie di I grado sono considerate più sicure, la situazione si inverte nelle scuole del ciclo successivo. E’ questo il quadro che emerge dai questionari distribuiti agli studenti lo scorso anno scolastico. La ricerca è stata illustrata da una docente dell’Università di Ferrara durante l’incontro in prefettura sulla prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e devianza giovanile.

Il gruppo tecnico di lavoro si è svolto ieri mattina, a palazzo Giulio d’Este. Il vertice è stato coordinato dal prefetto Massimo Marchesiello. L’obiettivo è quello di procedere alla presentazione delle attività info-educative rivolte agli istituti scolastici della provincia di Ferrara per l’anno scolastico 2025/2026. Confconsumatori e Cassa di Risparmio di Ravenna hanno manifestato interesse a far parte del tavolo, rafforzando la rappresentatività e il dialogo tra le istituzioni e le associazioni già presenti negli scorsi anni. I recenti episodi di cronaca confermano come la discriminazione di genere e l’omofobia restino temi di stringente attualità e di rilevante impatto sociale. Obiettivo degli incontri nelle scuole è anche quello di trasmettere ai giovani l’importanza di mantenere un rapporto sano con telefonini e computer, evitando così eccessi che possono incidere sul benessere personale, sulle relazioni sociali e sul rendimento scolastico.

"La crescente diffusione di truffe rende sempre più urgente un’azione di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni, attraverso percorsi di educazione finanziaria dedicati agli studenti", uno degli interventi al tavolo. L’obiettivo è duplice, da un parte formare i ragazzi a un uso consapevole delle risorse economiche e diffondere conoscenze e buone pratiche anche all’interno delle famiglie. Nel corso della riunione sono emerse una serie di iniziative di alcuni comuni, progetti che puntano alla sensibilizzazione sui temi del bullismo e delle devianze giovanili, con il coinvolgimento di volontari che rientrano nel terzo settore. Il Tavolo avvierà la programmazione di un pacchetto di proposte formative per la calendarizzazione degli interventi nelle scuole da inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale VI Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara.

"La partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti – le parole del prefetto – dimostra l’impegno concreto della comunità nel contrastare il fenomeno e promuovere una cultura di rispetto reciproco". Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Procura della Repubblica, questura, comando provinciale dei carabinieri, comando provinciale della Finanza, polizia postale, Polizia Locale Terre Estensi, azienda Usl, Ufficio Scolastico Regionale, Provincia, Università, ordine degli avvocati, Movimento non violento, Arcigay, associazione Soprusi Stop, Fondazione Estense e Comuni della provincia.