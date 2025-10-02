La lotta degli ex azionisti. Carife, inviate duemila Pec per fermare la prescrizione

"Pochi o tanti, andiamo avanti per difendere i nostri diritti". E’ quanto emerso nell’incontro promosso dal Centro consumatori Italia Emilia-Romagna Ferrara, Movimento risparmiatori traditi e Ferrara civica culture, svoltosi ieri mattina nella sala dell’Arengo della residenza municipale. Un momento di confronto dal titolo ‘solo 53 giorni per interrompere la prescrizione’, rivolto agli ex azionisti Carife per fare il punto sul diritto al rimborso. Ad oggi sono oltre 2000 le Pec spedite dalla scorsa primavera. In sala molti risparmiatori dell’ex banca, i relatori intervenuti sono stati Rosario Trefiletti, presidente nazionale Centro consumatori, Milena Zaggia, Fondo indennizzo risparmiatori, Massimo Cerniglia e Alessandro Caponi avvocati che hanno seguito la vicenda dagli inizi, Riccardo Forni, giornalista associazioni partner.

"Le rivendicazioni nei confronti della Bper – ha spiegato l’avvocato Cerniglia –per i danni subiti con l’acquisto delle azioni Carife, devono essere avanzate non oltre il 22 novembre 2025, vale a dire entro dieci anni dall’azzeramento dei titoli azionari. Dopo tale data, ogni diritto è prescritto. La prescrizione del diritto al risarcimento dei danni può, quindi, essere interrotta con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con una Pec, che deve essere inviata alla Bper entro il 22 novembre prossimo. Dalla consegna alla banca della suddetta lettera, decorreranno poi altri dieci anni per proporre validamente azioni giudiziarie, comunque, non obbligatorie". La Cassa di Risparmio di Ferrara è una delle quattro banche che il 22 novembre 2015 è stata ’risolta’ con la conseguenza che le azioni di migliaia di risparmiatori sono state azzerate. Oggi, alla ex Cassa di Risparmio cittadina, dopo la costituzione da Banca d’Italia della banca ponte" Nuova Carife, è subentrata la Popolare Emilia-Romagna. "Si pensi come Banca d’Italia – ha ricordato Zaggia – tuteli Bper con un fondo di 150 milioni di euro a garanzia dei contenziosi con ex azionisti e obbligazionisti subordinati, quindi sarebbero a disposizione dei risparmiatori ex Carife".

La richiesta giunge a seguito di una novità in campo giuridico. Il 30 novembre 2023 la situazione si è evoluta in favore dei risparmiatori. "La Cassazione, con sentenza n. 33416 – precisa Caponi – infatti ha annullato un decreto della Corte di Appello di Ancona e ha ritenuto che Intesa San Paolo, subentrata a Banca Marche, una delle quattro banche risolte del 2015 insieme a Carife e che quindi è nella stessa situazione di Bper, deve rispondere dei danni procurati ai risparmiatori per l’acquisto di azioni in violazione della normativa dei mercati finanziari".

La lettera che blocca la prescrizione è su: https://www.ferraracivica.it/lettera-prescrizione-azionisti-carife/. Il punto di assistenza riservato agli ex azionisti, è gratuito, è gestito dal Movimento risparmiatori traditi in collaborazione con il Centro consumatori, abilitato all’invio di posta certificata sostitutiva raccomandata postale, apre martedì e giovedì dalla 10 alle 17 in via Boiardo 16, in città, nella sede Aic. Informazioni e appuntamenti: 3371314782 anche tramite whatsapp, mentre la mail è info@aicferrara.it. "Un diritto – spiegano – che costa solo la spedizione della lettera e che permette legalmente di avere altri dieci anni per capire se ricorrono le condizioni personali per un risarcimento del danno subito con l’azzeramento delle azioni".