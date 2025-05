La lotta dei metalmeccanici: "Boom di cassa integrazione, comparto in crisi strutturale. Rischio deindustrializzazione"

I piatti di risotto e spezzatino con la polenta sfilano tra i garofani e i tavoli ornati con le bandiere rosse e la ruota dentata. La sala del circolo Arci di Ruina non basta per contenere le decine di partecipanti al pranzo della Fiom, una delle iniziative clou del Primo maggio ferrarese. Alcuni dei presenti si dovranno sedere all’esterno, sotto i gazebo dai quali poco prima si è parlato di lotte, referendum e diritti. I buoni piatti e la giornata da anticipo d’estate tingono di serenità la festa dei lavoratori, ma non bastano a cancellare dai volti di operai, delegati e sindacalisti i segni di quello che è stato l’annus horribilis della metalmeccanica estense. Le crisi Berco e Tollok, oltre che i nodi dell’automotive e del petrolchimico, sono infatti il filo conduttore dei discorsi dei commensali e – prima di sedersi a tavola – degli oratori che si sono passati il microfono in mattinata. A fare il punto della situazione e a delineare futuri sviluppi e battaglie ancora aperte è Stefano Bondi, segretario provinciale della Fiom. "Chiudiamo un 2024 pessimo – scandisce il sindacalista –. Avanti così, Ferrara rischia la deindustrializzazione". I numeri, secondo Bondi, parlano chiaro. Sul territorio estense abbiamo "una popolazione di diecimila metalmeccanici, tremila dei quali sono interessati da licenziamenti o ammortizzatori sociali. Il 2025, peraltro, si è aperto con un aumento della cassa integrazione. Con la confederazione e la Regione ci stiamo attivando per avviare un tavolo di crisi specifico su Ferrara".

Il segretario delle ‘tute blu’ entra poi nel merito delle singole criticità davanti a un pubblico di iscritti e simpatizzanti (tra i presenti la consigliera Anna Zonari, Sergio Golinelli di Sinistra italiana e la segretaria provinciale di Rifondazione Comunista Stefania Soriani). In sala anche il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, rimasto sin dai primi momenti al fianco dei lavoratori della Berco in sciopero.

Le prime parole del sindacalista sono ovviamente per lo stabilimento del gruppo Thyessenkrupp. "La partita è ancora in corso – puntualizza –. Siamo riusciti a raggiungere un accordo per evitare i licenziamenti e abbiamo impegnato il governo sul tema della reinduistrializzazione". Poi passa alla comparto automotive, con la Vm di Cento. Da più di un anno, riprende Bondi, "ci dicono che deve essere venduta, ma non si concretizza nulla. I lavoratori sono in cassa integrazione e non hanno idea della prospettiva. Fino a quando lo stabilimento può reggere?". Poi, a volo d’uccello, su altre criticità sparse per la provinca, arrivando alla Tecopress di Dosso, la cui situazione "pare si stia risolvendo, ma abbiamo ancora operai in cassa integrazione". Il cerchio si chiude con uno sguardo d’insieme sul territorio. "Mancano una politica industriale, piani di sviluppo e interventi per le infrastrutture – elenca –. La provincia è attraversata da una crisi strutturale del comparto metalmeccanico. Non si può pensare che Ferrara basi la sua economia solo sul turismo: se non c’è un manifatturiero importante non ci può essere futuro per il lavoro".

Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia Fiom, parte dal caso Berco per stringere la lente sul tema del "ricatto" nei luoghi di lavoro. Secondo il sindacalista, a Copparo si è assistitito a un chiaro esempio di "lavoratori che non hanno ceduto al ricatto dell’azienda, perché i lavoratori hanno diritto di decidere del proprio futuro". Una frecciata vola anche verso il petrolchimico e il piano Eni-Versalis nel quale, così Scarpa, "non c’entra la decarbonizzazione, ma soltanto il profitto. Le dismissioni decise da Eni sono un problema, perché le attività sostitutive non garantiranno il lavoro alle migliaia di metalmeccanici presenti negli impianti di tutta Italia".