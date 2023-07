La luce delle emozioni sul Listone "Tra intimità e improvvisazione, la nostra musica come terapia"

di Laura Guerra

Con il tour ‘Luce’, stasera, alle 21 al Ferrara Summer Festival arriva la magia di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Un live unico piano e voce in un’atmosfera intima e potente.

Mannoia e Rea, che spettacolo sarà e che messaggio volete dare al pubblico?

"Sicuramente l’atmosfera sarà intima ed evocativa. Poi il pubblico e il posto dove suoniamo creano vibrazioni diverse ogni volta, e a questo si aggiunge la nostra improvvisazione. Sul palco ci lasciamo andare alla magia della musica e con l’orecchio attento e rivolto sempre verso l’altro, seguiamo ogni volta strade diverse. Vogliamo far parlare la musica, la sua potenza comunicativa e spesso terapeutica".

Si spengono i fari per accendere, oltre alle candele, quali tipi di luci in voi, nella musica e nel pubblico?

"Il palco, circondato dalle candele, è illuminato dalle emozioni che ci accompagnano e ci accompagneranno sempre, dal momento che sono il motore di questo nostro lavoro. Siamo dipendenti da tutto questo, da ciò che percepiamo quando cantiamo e quando riusciamo a trasmettere quello che proviamo al pubblico e viceversa, in uno scambio di emozioni che ci dà una nuova forza ogni giorno e ci fa sentire più leggeri".

Quanta bellezza c’è nella musica cantautorale italiana? C’è il rischio che, nel momento musicale odierno, possa essere dimenticata?

"Nella musica italiana, ma non solo, siamo ricchi di grandi canzoni e immensi interpreti e per fortuna ci siamo accorti che la musica non ha barriere neanche generazionali. Nelle nostre serate lasciamo sempre spazio ad omaggi per cantautori scomparsi perché crediamo che sia un dovere cantarli e farli ascoltare".

Fiorella Mannoia, da sempre si è schierata per i diritti delle donne e qualche anno fa ha scritto anche la canzone ‘Nessuna conseguenza’, che parla della forza di reagire alla violenza. Che messaggio vuole mandare alle donne di oggi?

"Credo che il dato più allarmante sia che la violenza sulle donne, di qualsiasi genere sia, per mano di un uomo, non ci colpisca più: ormai si è creata l’abitudine a queste notizie che può portare all’indifferenza. Niente di più sbagliato. È una vera e propria guerra e dobbiamo agire dando la forza morale, ma anche aiuti concreti a chi trova il coraggio di denunciare e a chi invece, più fragile, non sa come fare. Dall’esperienza incredibile all’arena di Campovolo, siamo riusciti a creare la Fondazione Una Nessuna Centomila e replicare il concerto, sperando che possa diventare un appuntamento fisso negli anni, con molti artisti uniti dall’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza".

Danilo Rea, cosa pensa del panorama musicale di oggi?

"La musica per me è soprattutto comunicazione, emozione. Io ho bisogno di una bella melodia per ispirarmi. Questo è uno dei problemi che ho confrontandomi con certa musica di oggi, dove il ritmo, il groove ha mangiato, divorato la melodia e con essa le belle armonie".