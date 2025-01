La lunga battaglia per la verità: "Daremo un nome a chi l’ha ucciso"

E’ andato in Sudafrica per cercare le tracce, nella memoria, di suo padre e dello zio. Erano prigionieri di guerra. Da 25 anni scava nel passato, raccoglie e conserva documenti sui caduti, della prima e della seconda guerra mondiale. "Ho un archivio con 10mila volti", Gian Paolo Bertelli, 72 anni, è consulente storico di Anmig (associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra). Le sue ricerche hanno una sola bandiera, quella della verità, unità alla passione per la storia. Mostra un documento. Oggetto: defunto appuntato Vassallo Giuseppe fu Angelo, classe 1906. Nell’intestazione si legge. Repubblica italiana, legione territoriale dei carabinieri di Bologna. C’è la data di morte, 8 maggio 1945. Evidenziato, "al rientro dalla prigionia in Germania". C’è un numero di protocollo e una data, 23 giugno 1949. "E’ arrivato mercoledì dal ministero della Difesa, è l’unico documento ufficiale che attesta che era stato deportato in un campo di concentramento. Questa è una verità e noi per la verità andremo avanti. Non ci fermeremo fino a quando non troveremo chi l’ha ucciso, chi ha ucciso un carabiniere". Su un lato del documento si legge, in stampatello maiuscolo, ‘Segreto’.

"Dicono che era al servizio della repubblica di Salò, che facesse parte della Guardia Nazionale Repubblicana (Gnr), formazione militare e poliziesca della Repubblica Sociale Italiana, formazione istituita nel novembre 1943 – afferma Gian Paolo Bertelli –. Questo è un aspetto da chiarire, vanno sgomberate le ombre. Non faceva parte del Gnr, lui come altri carabinieri erano costretti, manu militari, a portare nelle case dei renitenti alla leva il documento per l’arruolamento. Il suo ruolo di fermava qui, non ha mai partecipato a nessun rastrellamento. Questa è un’assurdità, una totale assurdità". C’è anche un altro aspetto, Bertelli fa una pausa. Spiega ancora. "Tutti quelli che vivevano in paese, a Filo, sapevano benissimo che i renitenti alla leva durante il giorno se ne stavano nascosti lungo l’argine del Reno. Poi la notte tornavano nelle loro case. Questo Vassallo lo sapeva, sarebbe bastato per farli catturare tutti. Bastava parlasse. Non lo ha fatto". Lo storico ricostruisce quei giorni neri, quel periodo, l’Italia in macerie. "Prestava servizio nella caserma di Filo insieme a tre commilitoni. E’ tornato a casadalla Germania, l’hanno ucciso. E qui troviamo un’altra assurdità. Hanno il coraggio di dire che non poteva essere tornato dal lager così presto. Forse non lo sanno, basta leggere magari qualche libro. La gente spesso tornava a casa a piedi dai lager. C’erano campi di concentramento a Innsbruck, strutture di prigionia appena oltre il confine. Quindi la data del rientro è assai compatibile con la detenzione in Germania. Il 5 agosto 1944 i nazisti rastrellarono i carabinieri che non avevano prestato giuramento alla Rsi e li deportarono in Germania, Vassallo e altri due carabinieri vennero arrestati. Questo è quello che è successo. E si ricava dal foglio matricolare recuperato nell’Archivio di Stato competente in Sicilia". Bertelli parla ancora, scava nel passato. "Chi l’ha ucciso? Noi abbiamo sospetti ben precisi, direi di più, sappiamo chi è stato. Ma senza i documenti quei nomi non li riveliamo. Servono i documenti prima di parlare e, questa è una promessa, li troveremo. Riusciremo a trovarli anche se non sarà facile per restituire dignità ed onore ad un carabiniere assassinato, ad un caduto italiano".