La lunga lista di chi attende. Il culto ancora impedito: "Mancano firme e ditte"

Se 35 edifici di culto sono già terminati e altri 14 attualmente con cantieri aperti, nella mappa della ricostruzione post sisma compaiono altre 22 strutture al momento sospese nell’etere. Ufficialmente alla voce ’edifici ancora da completare-progettazione e in attesa di autorizzazione’. Traduzione: impantanati nel maremagnum della burocrazia con i portoni d’ingresso ancora sprangati per pericolo crolli. "Di queste – precisa amaramente don Stefano Zanella, l’ingegnere della Diocesi – non sappiamo ancora quando potremo iniziare i ripristini essendo legati ai pareri tecnici delle istituzioni e alle tempistiche relative alle gare d’appalto, sempre sperando poi di trovare ditte che dicano ok ai lavori". Già, perché oltre ai tempi biblici per le firme di questo o di quell’altro dirigente, un problema non da poco è legato proprio a trovare le imprese. "Riscontriamo sempre più la difficoltà di espletare le gare d’appalto. Con l’aumento dei costi – continua Don Zanella – delle materie prime e i vari bonus che oltre al 110% stanno contribuendo a fare ripartire l’edilizia, è difficile che le ditte partecipino alle nostre gare". Il motivo è chiaro: i lavori nelle chiese legate al post sisma non fanno più guadagnare. Così succede che in qualche caso la gara vada deserta, come è accaduto la prima volta con la storica e importante chiesa di San Gregorio, o che a presentare la domanda siano al massimo due o tre pretendenti.

Nell’elenco delle 36 strutture (14 aperte + 22 in progettazione), per una spesa a bilancio complessiva di 38.227.571 euro, ancora in lista d’attesa compaiono la chiesa del Sacro Cuore di piazza Garibaldi, quella dell’Addolorata, chiesa e convento di Santa Monica in via Montebello, Santa Maria in Vado (il convento invece sta per essere terminato), San Girolamo in via Savonarola, San Maurelio in Biagio Rossetti, Sant’Agnese in via del Carbone, la chiesa delle Stimmate di San Francesco in via Palestro. Questo per quanto riguarda alcune strutture cittadine. Stessa sorte sta toccando alla Natività di Maria Vergine di Settepolesine, alla chiesa di San Giovanni Battista con campanile di Cona e quella di Sant’Egidio, poi ecco gli edifici di Spinazzino del Sacro Cuore di Gesù, di San Giacomo Maggiore a Marrara, di San Michele e San Giovanni rispettivamente a Saletta e Tamara.

Non è però finita qui. Se il terremoto ha creato catastrofi, la tromba d’aria dell’agosto 2022 e la grandinata del luglio 2023 hanno gettato lacrime su lacrime. Caso eclatante quello della chiesa di Ospitale di Bondeno, dedicato alla Madonna della Pioppa, con la copertura spazzata via dal fortunale del 17 agosto di due anni fa. L’edificio aveva riaperto da poco. Altri danni si sono aggiunti nella chiesa di San Maurelio, dove ha iniziato a piovere dentro, così a Marrara e a San Bartolomeo, domenica con le catinelle e i cartoni sul pavimento durante le messe.

Nicola Bianchi