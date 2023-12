La macchina del soccorso. In un anno spenti 1.118 incendi. Aumentano incidenti e alluvioni

Li chiamano ‘angeli’. Li troviamo negli incidenti stradali o nei disastri ambientali che il nostro secolo ci riserva. E, con il loro ‘Obbedisco’, abbassano il capo e, instancabili, corrono per darti aiuto e conforto. Soddisfatti di indossare la loro divisa, quella dei vigili del fuoco è spesso una devozione incompresa, perché ci ricordiamo di loro soltanto quando ne abbiamo bisogno. E i numeri presentati ieri, nel corso delle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo, hanno confermato il servizio essenziale dei pompieri. I dati presentati dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonio Dal Gallo hanno rilevato, ad esempio, un aumento degli interventi dovuti agli allagamenti e una crescita preoccupante degli incidenti. Ma prima di illustrare i numeri, le autorità presenti, il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore Cristina Coletti, i sindaci di mezza provincia e i rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno partecipato alla cerimonia solenne con la deposizione di una corona d’alloro davanti alla lapide dei caduti in servizio posta nell’atrio del comando provinciale.

Poi nella sala addobbata con un lungo tricolore a coprire il soffitto, il comandante ha snocciolato con soddisfazione i numeri: "Un’annata in cui siamo riusciti a fornire un servizio tempestivo ed efficace. Negli ultimi dodici mesi, gli interventi, in totale, sono stati 7.211 suddivisi tra 1.118 incendi (15%), 1.422 soccorsi a persona (20%),554 incidenti stradali (8%), 580 dissesti statici (8%), 367 danni d’acqua (5%), 17 emergenze portuali (0,2%) e 3.153 vari (44%) come apertura porte o recuperi". Non solo. "Di questi oltre 7mila complessivi – ha proseguito il comandante –, 3.371 sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Ferrara, 853 da quelli di Cento, 597 da quelli di Codigoro, 693 dal comando di Comacchio, 706 dai pompieri di Portomaggiore, 559 da quelli di Bondeno e 432 da quelli di Copparo". Rispetto al 2022, inoltre, sono diminuiti gli incendi (–17%), i dissesti statici (–4%) e le emergenze portuali (–26%). Calano anche gli ettari di superficie boschiva bruciata (127 ha, -65%), i decessi a seguito di incidente stradale (9, –25%), i fascicoli di polizia giudiziaria aperti( -18%) e i procedimenti sanzionatori nei luoghi di lavoro (8, –20%). Resta invariato il numero di esposti in materia antincendio paria 19. Infine, come detto, si registra una crescita dei soccorsi alle persone (+12%), degli incidenti stradali (+13%) e dei danni d’acqua (+93%). Del resto, Del Gallo ha sottolineato i sacrifici che fanno ogni giorno i suoi uomini, che pur essendo sotto organico, riescono a mantenere inalterati i servizi.

Tante le operazioni nel corso degli ultimi dodici mesi. Fra le quali, vanno annoverate la ricerca dell’elicottero a Settepolesini, l’esplosione dell’abitazione a Marrara, l’incendio alla ditta lren e quello dell’abitazione a Lido Nazioni. Ma il supporto dei pompieri ferraresi è arrivato anche durante le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana. oltre che durante il sisma sempre nella nostra Regione, tramite il contributo delle colonne mobili di soccorso. La mattinata di celebrazion si è conclusa con la consegna delle croci di anzianità ai vigili Giorgio Salani, Matteo Menegatti, Denis Lavorato, Fabio Rossi, Furio Simone Mazzei, Federico Cervellati, Roberto Menegatti, Mattia Rondina, Giorgio Tagliatti, Daniele Viali, Mauro Zanirato, Matteo Barioni e Primo Roma. Altri riconoscimenti infine, per i pensionamenti, sono andati a Tiziano Braga, Michele Villotti, Sergio Albonetti,Alessandro Marzola, Stefano Pirani, Sauro Sitta, Erasmo Bovina, Gian Paolo Bruni,Sandro Colonnesi, Riccardo Mari e Gianluca Mazzanti.