La Madonna di Lourdes in visita nel Santuario di Santa Maria In occasione dei 120 anni della storia della Madonna di Lourdes, l'Emilia-Romagna accoglie la sua effige. Lunedì sarà la volta della Diocesi di Ferrara Comacchio. La Santa Messa sarà celebrata nel Santuario di Santa Maria in Aula Regia di Comacchio.