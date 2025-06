La Madonna tra le onde. Messa al mercato ittico

Tutto il paese alla festa della Madonna del Mare di Porto Garibaldi. La processione in mare per la prima volta si è svolta nella mattinata, anziché nel pomeriggio. Si è rivista così una massiccia partecipazione di fedeli che hanno partecipato sia alla celebrazione della messa, e accompagnato all’imbarco, l’immagine della Madonna patrona e protettrice della cittadinanza. Purtroppo per motivi di sicurezza non tutti i presenti hanno trovato imbarco per seguire fino a mare la funzione, e hanno dovuto aspettare il ritorno a terra per poter proseguire fino alla chiesa, termine della funzione.

Altro momento toccante la messa celebrata al Mercato Ittico, luogo rappresentativo di tutta la comunità di Porto Garibaldi, e la successiva benedizione delle barche sul Porto canale. Folla anche allo stand gastronomico capitanato dallo chef Michele, che assieme a tutti i volontari e associazioni parrocchiali, Scout, Acr, ed altre ha riscosso apprezzamenti per i piatti doc. Tantissimi anche i turisti.

Applausi allo spettacolo piro teatrale diverso dai soliti canoni, svolto nell’area cortiliva retrostante la chiesa. Il parroco don Massimiliano Di Carlo si dichiara entusiasta per il risultato ottenuto, e per il lavoro organizzativo. Obiettivo, il raggiungimento delle finalità benefiche oltre che spirituali a favore della comunità. "Già da subito – commenta il parroco – verranno moltiplicati gli sforzi per poter coinvolgere ancora di più la popolazione". L’appuntamento è per il prossimo anno, ma le iniziative programmatiche proseguiranno e saranno aperte a tutti quanti si rendano disponibili a collaborare o ne vogliano prendere parte.