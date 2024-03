La madre va dai carabinieri. Il professore:: "Ci siamo mossi"

La madre del ragazzino bullizzato, così come aveva annunciato, si è presentata nella caserma dei carabinieri in via Del Campo ieri mattina per fare denuncia. I militari dell’Arma hanno verbalizzato le sue parole – episodi, orari, nomi e cognomi compresi quelli dei due studenti che hanno avuto il coraggio di squarciare il sipario per svelare alla donna quello che succedeva da ormai un mese – e che nei prossimi giorni andranno nella scuola per raccogliere le testimonianze, per ricostruire – come si dice – la dinamica.

Un’indagine non facile perché ad essere coinvolti sono ragazzi minorenni, le loro famiglie, la stessa scuola che in un certo senso è una delle vittime di quello che è avvenuto. Una missione quella d’insegnare ai ragazzi i valori, missione che in queste ore sembra cedere il passo ad un senso d’impotenza. Come racconta un professore dell’istituto, che da sempre crede nel ruolo del docente, nel senso più profondo dell’insegnamento. Con forza. Ieri mattina era grande l’amarezza.

E’ adesso?

"Vorrei fare una premessa, nella nostra scuola non esistono baby gang, quei ragazzi non fanno parte di nessuna baby gang. E’ certo un episodio gravissimo, ma non siamo in questo scenario. Per quanto riguarda la scuola l’iter è stato subito avviato non appena è stata ascoltata la madre, dobbiamo verificare tutto prima di arrivare ad individuare chi è colpevole. E’ sbagliato giudicare prima di avere questa certezza. Dovranno riunirsi i consigli di classe, c’è una procedura ben precisa"

Una doccia fredda sul vostro impegno quotidiano

"Da anni, da decenni ormai lavoriamo fianco a fianco dei ragazzi, per fare di loro persone responsabili, per farli crescere nei valori, nella consapevolezza dell’importanza dell’altro, del rispetto reciproco. E adesso succede questo"

Un po’ come ripartire

"Ci sentiamo, come insegnanti e come educatori, la responsabilità addosso. Lavori, ci metti l’anima. Ed eccoci qui, a confrontarci, a riflettere davanti ad una vicenda assolutamente grave. Ma la scuola sta dimostrando in pieno il suo ruolo, la forte disponibilità"

Non è una baby gang, allora non si sono resi conto di quello che facevano?

"Nei prossimi giorni, nelle prossime ore capiremo".

m. b.