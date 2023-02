La magia corre sull’acqua con le barche allegoriche

È stato un ritorno in grande stile per il Carnevale sull’acqua di Comacchio. Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, ieri è andata in scena la prima domenica della manifestazione unica nel suo genere, realizzata dal Comune di Comacchio, in collaborazione con la cooperativa sociale onlus Girogirotondo, che ha curato l’organizzazione, e diverse associazioni del territorio. Il numeroso pubblico presente ha potuto ammirare le divertenti e coloratissime barche allegoriche allestite dalle associazioni Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese sul tema ‘I pappagalli’, I Filipponi e Bal Toc con ‘La Sirenetta’, La Forcola con ‘La Banda Bassotti’, I Filipponi con ‘Ma che barca d’Egitto’, Sea Cycling con gli ‘M&M’s’, I Birichen con ‘I Trolls’, Racing Team con ‘Lo Scuolabus’, Marasue con ‘Harry Potter’, H2O con ‘I pagliacci’, El Movimento con ‘Via col vento’, Barche Storiche con ‘Blues Brothers’ e Al Batal con ‘Eeuf mascarun, al van al cranveal’, che hanno sfilato lungo i canali cittadini. Non solo. Il Trepponti è diventato palcoscenico per le esibizioni delle scuole di danza El Movimiento, La bottega degli artisti, My Life, Fusion Live, Body Fly, Muovidea e Easy Dance che hanno dato vita a bellissime coreografie, così come i gruppi a piedi Dogato Sisters & Friend, Le Bollicine, Le Maschere, Asd Gruppo Ritmica Athena, Vampire Lab e l’associazione TemperaMenti che ha dedicato la propria esibizione ‘Disvelamenti’ alle donne iraniane. Il tutto presentato dagli speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati.

Gli obiettivi delle macchine fotografiche sono stati puntati anche sulla ‘misteriosa’ Forcolina, la donna in maschera che ha sfilato in barca lungo i canali. Questo e molto altro ancora ha caratterizzato la giornata di festa, partita al mattino con la sfilata dei bimbi delle scuole dell’infanzia statali e paritarie del territorio. E ora, l’attesa è per il gran finale di domenica prossima, con la premiazione delle barche, delle scuole di danza e dei gruppi a piedi, e tante altre sorprese.

Valerio Franzoni