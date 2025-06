La magia dei carri allegorici corre sull’acqua

Il benvenuto all’estate 2025 Comacchio lo fa con la nuova edizione del Carnevale sull’Acqua ma in edizione notturna. Sabato 28 giugno, dai Trepponti, a partire dalle 20,30, si apre la parata delle 12 barche allegoriche che sfileranno lungo i canali di Comacchio e sotto i colori, suggestivi, della notte estiva. Un appuntamento imperdibile per i comacchiesi e i turisti “che arrivano sul nostro territorio non solo per fare una vacanza di mare, natura ma anche tanto divertimento e spensieratezza e staccare dalla routine di tutti i giorni”, sottolinea il vicesindaco e assessore con delega ai Grandi eventi Maura Tomasi.

Lunedì 16 giugno, nei locali dell’Antica Pescheria di Comacchio, infatti, si è tenuta la presentazione ufficiale alla stampa del Carnevale sull’Acqua - edizione notturna. A fianco del vicesindaco Tomasi anche Carla Carli, l’anima del Carnevale e direttrice della Cooperativa sociale “Girogirotondo” e Alessandro Menegatti presidente della Cooperativa Work & Belong che, in questa edizione, aggiunge un altro evento che si configura come un altro “pezzo di storia” di Comacchio: la Regata storica delle donne. Una rappresentazione suggestiva in costume che riprende l’evento storico del 1598 “quando le donne ricevettero il primo papa che arrivò a Comacchio, Clemente VIII, per spiegargli i bisogni della comunità comacchiese”, spiega ai presenti Menegatti.

E dentro alla Regata storica, che è un’iniziativa che rientra nel “Festina lente” (evento promosso dal ministero e legato ai 30 anni di Mab Unesco di Ferrara e provincia) c’è un altro “pezzo” di storia e cultura di Comacchio: i vestiti delle figuranti sono stati realizzati sulla base dei bozzetti che ideò, nel 1995, su stimolo di Arnaldo Felletti, il pittore di “adozione” comacchiese Remo Brindisi.